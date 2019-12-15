В Полтаве загадочно погибли парень и девушка-подросток: Тела нашли в авто

Предварительная версия смерти - отравление угарным газом.

В Киевском районе Полтавы, в гаражном кооперативе Импульс, в машине с работающим двигателем обнаружили мертвыми парня и девушку.

Об этом сообщил начальник управления по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА Виктор Стеблянко.

Предварительная причина смерти - отравление угарным газом.

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“15.12.2019 года в Киевском районе города Полтава, в гаражном кооперативе “Импульс“, в автомобиле с работающим двигателем в закрытом гараже прохожими найдены мертвыми тела гражданина Т. 2000 года рождения и несовершеннолетней гражданки Т. 2003 года рождения жителей Киевского района. Полтавы . По предварительным данным смерть наступила в результате отравления угарным газом “, - говорится в сообщении.

Тела погибших доставили в областное бюро судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщалось, на Львовщине умерла 11-летняя девочка, купаясь в ванне.

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