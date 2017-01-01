Журналистки протестуют против сокращения.

В Житомире местные журналистки устроили “босый протест“ против возможного закрытия региональных программ и сокращений сотрудников. Об этом на свой странице в Facebook сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

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“Сотрудницы Житомирского телевидения протестуют против продолжения сокращения работников Общественного вещателя в регионах и возможного закрытия утренних региональных программ. Девушки стали босиком на улице перед входом в региональный филиал Общественного, демонстрируя, что их хотят заставить замолчать ...“ - написал Томиленко.

Ждем публичные комментарии руководства Общественного вещателя. Босый протест - это не развлечение. Это отчаяние... - подытожил глава НСЖУ

“Что же это за реформа Общественного вещателя такая, которая приводит к сокращению работников и эфирного времени в регионах?“ - задаются вопросом местные журналисты.

Житомирские журналистки устроили "босый протест" Сергей Томиленко / Facebook

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