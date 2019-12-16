65 километров пляжей Крыма признали проблемными.

Избавляться от диких пляжей будут утем строительства бетонных набережных вдоль моря

Один из самых красивых пляжей Крыма зальют бетоном — блогер

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Один из самых красивых пляжей Крыма зальют бетоном — блогер

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В Сакском районе аннексированного Россией Крыма оккупанты решили уничтожить 65 километров диких пляжей.

Об этом сообщает блогер RoksolanaToday&Крим25% в твиттере, публикуя соответствующие документы.

Отмечается, что “власть“ полуострова признала пляжи проблемными и приказала их уничтожить до 2030 года. По предварительной информации, избавляться от пляжей планируют с помощью строительства длинных бетонных набережных вдоль моря. Скорее всего, оккупанты хотят отдавать территории под коммерческую застройку. Однако маскируют это под фразой “создание туристического кластера“.

Как сообщалось в сентябре, оккупанты в Крыму уничтожают заповедную Бакальскую косу.

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