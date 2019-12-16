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Один из самых красивых пляжей Крыма зальют бетоном — блогер

Комментариев: 3
65 километров пляжей Крыма признали проблемными.
Один из самых красивых пляжей Крыма зальют бетоном — блогер
© twitter.com/krimrt
Фото 1/5
  • Избавляться от диких пляжей будут утем строительства бетонных набережных вдоль моря
  • Избавляться от диких пляжей будут утем строительства бетонных набережных вдоль моря
  • Избавляться от диких пляжей будут утем строительства бетонных набережных вдоль моря
  • Избавляться от диких пляжей будут утем строительства бетонных набережных вдоль моря
  • Избавляться от диких пляжей будут утем строительства бетонных набережных вдоль моря
Один из самых красивых пляжей Крыма зальют бетоном — блогер
Избавляться от диких пляжей будут утем строительства бетонных набережных вдоль моря
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В Сакском районе аннексированного Россией Крыма оккупанты решили уничтожить 65 километров диких пляжей.

Об этом сообщает блогер RoksolanaToday&Крим25% в твиттере, публикуя соответствующие документы.

Отмечается, что “власть“ полуострова признала пляжи проблемными и приказала их уничтожить до 2030 года. По предварительной информации, избавляться от пляжей планируют с помощью строительства длинных бетонных набережных вдоль моря. Скорее всего, оккупанты хотят отдавать территории под коммерческую застройку. Однако маскируют это под фразой “создание туристического кластера“.

Как сообщалось в сентябре, оккупанты в Крыму уничтожают заповедную Бакальскую косу.

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Теги: Крым, пляж, экология, оккупанты
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Комментариев (4)
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Da-Gabon    16.12.2019, 13:24
Оценка:  -1
Da-Gabon
Чего вы так за Крым переживаете? Это же вас не касается.
ВосставшийИзБана    16.12.2019, 12:17
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Фсёвыврёти!!! Ихтамнет!!! В смысле пляжей. Злобные бандеровцы все давно уже уничтожили.
Колишній-східняк    16.12.2019, 12:16
Оценка:  +4
Колишній-східняк
Да залейте уже всё!
Колишній-східняк    16.12.2019, 12:42
Оценка:  +3
Колишній-східняк
... и забейте!
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