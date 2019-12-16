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В квартире Мухарского жили наркоторговцы - полиция

Комментариев: 3
Названа настоящая причина, по которой проводились обыски в квартире Мухарского.
Антин Мухарский
Антин Мухарский
Антин Мухарский / Фейсбук

Обыск в помещении, которое Антин Мухарский сдавал в аренду, не связан с расследованием дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Обыск состоялся в рамках расследования уголовного производства по факту сбыта наркотических средств и психотропных веществ через Интернет, сообщает полиция

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“Следователи Кропивницкого отдела полиции расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Установлено, что группа лиц организовала Интернет-магазины в одном из популярных месседжеров, с помощью которых осуществляла сбыт указанных веществ путем “закладок“. При этом полицейские выяснили, что к администрированию этих групп причастны лица, проживающие в Киеве“ - говорится в сообщении.

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На основании постановления следственного судьи Кропивницкого правоохранители провели обыск квартиры, расположенной на столичном Подоле, которую снимали фигуранты указанного производства (владельцем квартиры является Антон Мухарский).

В результате из квартиры изъяли компьютерную технику, симкарту, банковские карты и телефоны, которые могли использоваться в преступной деятельности. Назначены экспертизы.

Напомним, вчера руководство МВД совместно с президентом Зеленским представило результаты следствия по убийству Павла Шеремета. Главными подозреваемыми названы ветераны и волонтеры АТО, а их мотив якобы состоял в дестабилизации страны.

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Теги: Мухарский, шеремет, наркотики, полиция
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Комментариев (3)
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Хулиганка*    16.12.2019, 13:00
Оценка:  +2
Хулиганка*
А антИн что? типа не при делах???
Woodbrother    16.12.2019, 12:48
Оценка:  +2
Woodbrother
НЕ ЗАХОТЕЛ БЫТЬ УБИЙЦЕЙ ШЕРЕМЕТА, ЗНАЧИТ БУДЕШ НАРКОТОРГОВЦЕМ. ЗЕ ПРАВОСУДИЕ ТАКОЕ ЗЕ.
Soncelid    16.12.2019, 12:53
Оценка:  0
Soncelid
Була б людина, стаття знайдеться.
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