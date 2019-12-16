В квартире Мухарского жили наркоторговцы - полиция

Названа настоящая причина, по которой проводились обыски в квартире Мухарского.

Обыск в помещении, которое Антин Мухарский сдавал в аренду, не связан с расследованием дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Обыск состоялся в рамках расследования уголовного производства по факту сбыта наркотических средств и психотропных веществ через Интернет, сообщает полиция.

Читай также: Мухарский связал обыск в своей квартире с делом Шеремета

“Следователи Кропивницкого отдела полиции расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Установлено, что группа лиц организовала Интернет-магазины в одном из популярных месседжеров, с помощью которых осуществляла сбыт указанных веществ путем “закладок“. При этом полицейские выяснили, что к администрированию этих групп причастны лица, проживающие в Киеве“ - говорится в сообщении.

Читай также: Спецназ выломал двери в квартире Мухарского

На основании постановления следственного судьи Кропивницкого правоохранители провели обыск квартиры, расположенной на столичном Подоле, которую снимали фигуранты указанного производства (владельцем квартиры является Антон Мухарский).

В результате из квартиры изъяли компьютерную технику, симкарту, банковские карты и телефоны, которые могли использоваться в преступной деятельности. Назначены экспертизы.

Напомним, вчера руководство МВД совместно с президентом Зеленским представило результаты следствия по убийству Павла Шеремета. Главными подозреваемыми названы ветераны и волонтеры АТО, а их мотив якобы состоял в дестабилизации страны.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.