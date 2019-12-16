Дело Шеремета: следователь внезапно ушел в отпуск

Следователь потребовал недельный отпуск.

Адвокат подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что следователь по этому делу ушел в отпуск на неделю.

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Об этом правозащитник Владислав Добош написал на своей странице в Facebook.

По мнению адвоката Добоша, внезапный отпуск следователя по резонансному делу об убийстве Павла Шеремета является подозрительным.

Оказывается, старшего следователя Бирка Василия Анатольевича, который подписал подозрение, на месте нет и неделю не будет. Предложил мне сдать ходатайство через канцелярию. Нет-нет, не прокатит! Лично следователю под роспись хочу. В группе есть еще вагон следователей. Определяют, кого ко мне прислать. Посмотрю, как быстро дадут материалы на ознакомление. Хочу сегодня, прямо немедленно, - написал Добош.

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Напомним, Кива требует уволить министра Коляду за поддержку подозреваемых в убийстве Шеремета. По мнению нардепа, высказывания Оксаны Коляды несут прямые репутационные потери государству.

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