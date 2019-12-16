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Дело Шеремета: следователь внезапно ушел в отпуск

Комментариев: 6
Следователь потребовал недельный отпуск.
Появились новые детали дела
Появились новые детали дела
Радио Свобода

Адвокат подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что следователь по этому делу ушел в отпуск на неделю.

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Об этом правозащитник Владислав Добош написал на своей странице в Facebook.

По мнению адвоката Добоша, внезапный отпуск следователя по резонансному делу об убийстве Павла Шеремета является подозрительным.

Оказывается, старшего следователя Бирка Василия Анатольевича, который подписал подозрение, на месте нет и неделю не будет. Предложил мне сдать ходатайство через канцелярию. Нет-нет, не прокатит! Лично следователю под роспись хочу. В группе есть еще вагон следователей. Определяют, кого ко мне прислать. Посмотрю, как быстро дадут материалы на ознакомление. Хочу сегодня, прямо немедленно, - написал Добош.

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Напомним, Кива требует уволить министра Коляду за поддержку подозреваемых в убийстве Шеремета. По мнению нардепа, высказывания Оксаны Коляды несут прямые репутационные потери государству.

 

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Теги: дело Шеремета, убийство, адвокат, следователь
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Комментариев (6)
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Woodbrother    16.12.2019, 12:57
Оценка:  +2
Woodbrother
В общем следователь понял в какую фальсификацию его втянули и тихо слился. Позорные репрессии по заказу кремля.
Колишній-східняк    16.12.2019, 12:46
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Думает, как бы соскочить. Стрёмно же...
Хулиганка*    16.12.2019, 12:58
Оценка:  -4
Хулиганка*
А ты видео посмотри, как эти "волонтеры" - подельники осужденных угрожают и проклинают детей правоохранителей...Или вам по вашим порохоботским каналам такого не показывают?
Колишній-східняк    16.12.2019, 13:08
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Мы Мосфильм давно не смотрим. Не интересно и вранья много.
Хулиганка*    16.12.2019, 13:11
Оценка:  -5
Хулиганка*
А так, сволонтеры для "Мосфильма" стараются?... тогда понятно почему они даже в суде ведут себя как в зоне ОТО...
Колишній-східняк    16.12.2019, 13:26
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Ну, вот совсем недавно сказали, что кино про украинские истребители, которые сбивали малазийский самолёт - ошибка. Но это, мол, - не нарочно. И как после этого верить Мосфильму?
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