Министр Милованов высказался о своем отношении к военному экспорту в РФ

Министр экономики устроил публичную перепалку в социальной сети с противниками военного экспорта в РФ.

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Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что все, кому не нравятся тесные торговые связи украинских предприятий с РФ, должны “идти что-то делать“, чтобы снижать зависимость украинской экономики от российских рынков. Такое мнение он высказал в комментариях под постом активиста Владислава Грезева на Фейсбук.

Активист разместил на своей странице короткий пост, в котором выразил неодобрение хорошими отношениями министра Милованова и директора “Мотор Сичи“ Вячеслава Богуслаева.

Классный министр Тимофей Милованов. Фотографируется с Директором Мотор-Сич Богуслаевым и постится с текстом о позитиве. Тем самым директором, который наладил работу предприятия и поставляет детали для двигателей военным РФ, в Крым и даже в так называемую “ДНР“. Эксплуатирует беспощадно штат работников, а сам, конечно, шикует от жизни. Максимальный позитив. Действительно, − написал Грезев.

В комментарии под этим постом Грязева министр Милованов написал следующее:

Влад, перестань заниматься самообманом. Половину запчастей для армии — из России. Огромное количество экспорта — в Россию. Мы с Россией и НАСА вместе работаем над космической программой. Не нравится? Так идите делайте что-то. Например, развивай украинскую промышленность, чтобы у неё было откуда получать заказы.

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Далее в комментариях развернулась дискуссия с участием министра, активистов и простых пользователей, в ходе которой пользователи указали министру на некорректность его слов.

К сожалению, любят у нас дезинформировать новое руководство - “Мы с Россией и НАСА вместе работаем над космической программой“ – РАБОТАЛИ, - поправил министра эксперт по аэрокосмической деятельности Андрей Колесник и рассказал о том, как Россия разорвала космическую кооперацию с Украиной и США.

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Один из пользователей, заявивший о том, что близко знаком с реалиями современной украинской армии, раскритиковал вторую часть заявления министра, касающуюся поставок российских запчастей:

С конца 16-го года не замечал ничего российского массово на предприятиях Оборонпрома. На начало 17-го 90% заменено, от электроники до стали Ст10 (все ,что сейчас вижу закуплено 2-3 года назад), - написал пользователь с ником Мамай Оселедченко.

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В свою очередь автор стартового поста активист Владислав Грязев указал министру Милованову на то, что главная претензия к Мотор Сичи не в отсутствии альтернатив для закупки российских комплектующих, а в продаже украинской военной продукции врагу:

Тимофей знаю, что есть эксперты по военке, которые расскажут о реальных альтернативах. Но вопрос же не о покупать. Покупайте, если удаётcя. Вопрос стоит про “не продавать“.

Напомним, Милованов заявил, что хочет зарплату такую же, как и у других министров. Министр выложил скрины выписки из собственного счета.

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