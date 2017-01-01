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На Херсонщине СБУ задержала двух пророссийских агитаторов

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Мужчины вели антиукраинскую пропаганду в российской соцсети.
СБУ задержала пророссийских агитаторов
СБУ задержала пророссийских агитаторов
ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух жителей Херсонской области за антиукраинскую интеренет-пропаганду. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. 

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Оперативники спецслужбы узнали, что двое жителей Херсонской области с начала войны администрировали антиукраинские паблики в российских социальных сетях. 

Под фейковыми именами, мужчины публиковали новости террористических организаций “ДНР“ и “ЛНР“. В своих публикациях мужчины оправдывали аннексию Крыма и поддерживали бандформирования на востоке.

Экспертная оценка правоохранителей подтвердила, что в публикациях содержались призывы к изменению государственных границ территории и государственной границы Украины. 

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Правоохранителями открыто производство по статье 110, ч. 2. Мужчинам грозит лишение свободы до 10 лет.

Напомним, СБУ предотвратила вывоз в Россию запчастей для военных самолетов

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Теги: СБУ, пророссийские агитаторы, Херсонщина
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