На Херсонщине СБУ задержала двух пророссийских агитаторов
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух жителей Херсонской области за антиукраинскую интеренет-пропаганду. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
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Оперативники спецслужбы узнали, что двое жителей Херсонской области с начала войны администрировали антиукраинские паблики в российских социальных сетях.
Под фейковыми именами, мужчины публиковали новости террористических организаций “ДНР“ и “ЛНР“. В своих публикациях мужчины оправдывали аннексию Крыма и поддерживали бандформирования на востоке.
Экспертная оценка правоохранителей подтвердила, что в публикациях содержались призывы к изменению государственных границ территории и государственной границы Украины.
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Правоохранителями открыто производство по статье 110, ч. 2. Мужчинам грозит лишение свободы до 10 лет.
Напомним, СБУ предотвратила вывоз в Россию запчастей для военных самолетов
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