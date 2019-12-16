В РФ отреагировали на поправки в Конституцию Украины по децентрализации

В администрации Путина отреагировали на поправки в Конституцию Украины по децентрализации, которые предложил внести президент Зеленский .

Закон Украины об изменениях в Конституцию в части децентрализации нужно оценить в соответствии с минским договоренностями. Об этом заявил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

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По словам Пескова, проекту внесения поправок в украинскую Конституцию о децентрализации власти необходимо дать анализ на предмет соответствия минским соглашениям.

Этот документ, безусловно, нужно анализировать, очень внимательно изучать на предмет соответствия минским договоренностям и “формуле Штайнмайера, - заявил пресс-секретарь.

Напомним, На сайте ВР опубликован текст законопроекта ЗЕ о децентрализации

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