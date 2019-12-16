Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В РФ отреагировали на поправки в Конституцию Украины по децентрализации

Комментариев: 1
В администрации Путина отреагировали на поправки в Конституцию Украины по децентрализации, которые предложил внести президент Зеленский .
Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков
kremlin.ru

Закон Украины об изменениях в Конституцию в части децентрализации нужно оценить в соответствии с минским договоренностями. Об этом заявил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ. 

Читай также: У Путина предлагают менять минские соглашения с “экспертами “ДНР“

По словам Пескова, проекту внесения поправок в украинскую Конституцию о децентрализации власти необходимо дать анализ на предмет соответствия минским соглашениям.

Этот документ, безусловно, нужно анализировать, очень внимательно изучать на предмет соответствия минским договоренностям и “формуле Штайнмайера, - заявил пресс-секретарь.

Напомним, На сайте ВР опубликован текст законопроекта ЗЕ о децентрализации

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Песков, РФ, Конституция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Woodbrother    16.12.2019, 13:07
Оценка:  +1
Woodbrother
Закон о развалее Ураины россиейские агрессоры одобряют. Жаль моторола и ниви не дожили до этого эпохального события.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь