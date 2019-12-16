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Марина Порошенко покидает Украинский культурный фонд "из-за давления"

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"Фамилию менять и бороться за должность не буду" - отметила Марина Порошенко.
Марина Порошенко
Марина Порошенко
Скриншот

Глава Украинского культурного фонда Марина Порошенко заявила о желании досрочно прекратить собственные полномочия “в связи с давлением властей“. Об этом сообщается на сайте ЕС.

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По мнению Марины Порошенко, деятельность Фонда под ее управлением была эффективной и получила положительные оценки властей. Причиной критики министра Владимира Бородянского она считает политическую мотивированность.

"Претензия ко мне одна - моя фамилия. Я ношу ее более тридцати лет и горжусь ей. Она вошла в историю Украины, и никто - ни нынешний президент, ни министр культуры, - вычеркнуть ее не смогут" - отметила Порошенко. 

Ранее Марина Порошенко сделала оригинальное поздравление мужу. 

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Теги: Марина Порошенко, Украинский культурный фонд, увольнение
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Комментариев (1)
dukeOd    16.12.2019, 13:25
Оценка:  -1
dukeOd
И не поспоришь..твоя фамилия вошла в историю..Люди ещё долго плеваться будут...
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