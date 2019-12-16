Марина Порошенко покидает Украинский культурный фонд "из-за давления"

"Фамилию менять и бороться за должность не буду" - отметила Марина Порошенко.

Глава Украинского культурного фонда Марина Порошенко заявила о желании досрочно прекратить собственные полномочия “в связи с давлением властей“. Об этом сообщается на сайте ЕС.

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По мнению Марины Порошенко, деятельность Фонда под ее управлением была эффективной и получила положительные оценки властей. Причиной критики министра Владимира Бородянского она считает политическую мотивированность.

"Претензия ко мне одна - моя фамилия. Я ношу ее более тридцати лет и горжусь ей. Она вошла в историю Украины, и никто - ни нынешний президент, ни министр культуры, - вычеркнуть ее не смогут" - отметила Порошенко.

Ранее Марина Порошенко сделала оригинальное поздравление мужу.

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