За первые две недели декабря украинские бойцы ликвидировали более 20 вооруженных коллаборантов РФ.

В Штабе ООС озвучили потери оккупантов с начала зимы Пресс-центр ООС

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С начала декабря ВСУ уничтожили на Донбассе два десятка боевиков российско-оккупационных войск, еще столько же отправили в больницу. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

По информации разведки Объединенных сил, с 1 по 15 декабря 2019 года, потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 44 человека. 22 оккупанта были ликвидированы, еще 22 составляют санитарные потери врага, - говорится в сообщении.

Напомним, Пристайко сообщил, когда на Донбассе перестанут стрелять. По словам главы МИД, дата начала нового перемирия – 20-21 декабря.

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