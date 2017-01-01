На Тернопольщине школьный автобус попал в смертельное ДТП

В аварии с участием автобуса и двух легковушек погиб один человек.

Читай также: Загадочная смерть подростка в поле под Тернополем: Стала известна причина

В Теребовлянском районе Тернопольской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

По информации правоохранителей, школьный автобус не разминулся с двумя автомобилями на трассе Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече вблизи села Кровинка.

Читай также: Вылетела через лобовое стекло и попала под колеса: ДТП под Тернополем

Водитель автомобиля Volkswagen Sharan выехал на полосу встречного движения и как результат – столкнулся с автобусом марки “Эталон“, а после этого врезался еще в одно встречное авто – ВАЗ-21074. Такой маневр стал смертельным для водителя ВАЗа. Мужчина, 1957 года рождения, погиб на месте происшествия, - говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент аварии в автобусе находилось десять школьников, которые ехали на олимпиаду в поселок Дружба. Дети в происшествии не пострадали.

Читай также: Трое погибших: На Черниговщине крупное ДТП

В полиции добавили, что все водители были трезвы, а транспорт исправен. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований согласно ст. 286 ч. 2 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, которые спровоцировали смерть потерпевшего) Уголовного кодекса.

Напомним, в Тернопольской области двое подростков выпали из автобуса на ходу. Пострадавшие выпали из автобуса через заднюю дверь.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.