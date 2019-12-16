Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Свидетелей по делу Шеремета начали запугивать - адвокат

Комментариев: 3
На свидетелей по делу убийства Павла Шеремета оказывают давление.
Журналист Павел Шеремет
Журналист Павел Шеремет
Арсен Аваков / Facebook

Некоторых свидетелей в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета начали запугивать. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Яны Дугарь Виталий Коломиец. 

Читай также: Дело Шеремета: У Авакова анонсировали арест имущества подозреваемых

По мнению Коломийца, следователи и прокуроры могут активно препятствовать в сборе доказательств невиновности подозреваемых.

По Яне Дугарь, друзья не выкладывайте в открытый доступ информацию, кого, когда Яна лечила, с кем была и т.д. Некоторых свидетелей начали запугивать. Не делайте вреда делу, - написал Коломиец.

Свидетилей в деле Шеремета начали запугивать
Свидетилей в деле Шеремета начали запугивать
Виталий Коломиец/Facebook

 

Напомним, адвокат Юлии Кузьменко заявил, что в ночь перед убийством Шересета, она переписывалась с подругой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Шересет
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Alexsy    16.12.2019, 14:44
Оценка:  -4
Alexsy
Ну нацики "педриоты" даже в суде запугивали и давление на судью, прокуроров и следствие оказывали.
Так, что не удевительно то, какую хрень они несут.
А так тупое рагулье. Им на голову "друзяки" "побратимы" срут - а им манна небесная кажется!
Lyonya-Space    16.12.2019, 14:51
Оценка:  +1
Lyonya-Space
"... удиЕвительно..." - этим всё сказано. ЧМО ты безграмотное!
Колишній-східняк    16.12.2019, 14:18
Оценка:  +5
Колишній-східняк
И кто бы сомневался?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь