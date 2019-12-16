Свидетелей по делу Шеремета начали запугивать - адвокат

На свидетелей по делу убийства Павла Шеремета оказывают давление.

Некоторых свидетелей в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета начали запугивать. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Яны Дугарь Виталий Коломиец.

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По мнению Коломийца, следователи и прокуроры могут активно препятствовать в сборе доказательств невиновности подозреваемых.



По Яне Дугарь, друзья не выкладывайте в открытый доступ информацию, кого, когда Яна лечила, с кем была и т.д. Некоторых свидетелей начали запугивать. Не делайте вреда делу, - написал Коломиец.

Свидетилей в деле Шеремета начали запугивать Виталий Коломиец/Facebook

Напомним, адвокат Юлии Кузьменко заявил, что в ночь перед убийством Шересета, она переписывалась с подругой.

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