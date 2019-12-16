"Орудует у школ": В Крыму ищут маньяка-педофила

Неизвестный мужчина нападает на детей от 8 до 16 лет.

Во временно оккупированном Крыму разыскивается преступник, который совершает насильственные действия сексуального характера против детей от 8 до 16 лет. Об этом сообщают Крым.Реалии.

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В Крыму активно распространяется фоторобот подозреваемого, а также ориентировка с описанием его внешности и привычек. Известно, что большинство преступлений были совершены у образовательных учреждений.

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"Первые сообщения в родительских группах в Viber о действиях сексуального маньяка возле севастопольских образовательных учреждений появились еще в октябре. О случаях посягательства на детей сообщали в группах Севастополя, Ялты и северных регионов полуострова" - говорится в сообщении.

Зимой преступник скрывает лицо шапкой и шарфом

Фото подозреваемого Крым.Реалии

Ранее на Харьковщине педофил получил срок за развращение 7-летнего ребенка. Изнасилование произошло, когда жена преступника находилась за границей. Он заманил двух 7-летних девочек в дом сладостями.

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