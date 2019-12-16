100 дней Правительства: Основные достижения власти ЗЕ

МИД Украины опубликовал главные достижения власти за 100 дней работы.

МИД Украины отчиталось об успехах своей работы за 100 дней Правительства. Из основных достижений в министерстве отмечают возвращение 105 пленных наших граждан домой. Об этом сообщается на странице Министерства иностранных дел в Twitter.

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Так, за 100 дней работы Правительства в Украину вернулись 105 граждан, которых незаконно удерживали власти РФ. Среди них 24 военнослужащих и 11 украинских политических заключенных.

Также отмечаются успехи в ООН: удовлетворение исков Украины против России относительно нарушения Россией двух международных конвенций: о ликвидации всех форм расовой дискриминации и борьбе с финансированием терроризма.

Успехи в международных отношениях: либерализации визового режима с Эквадором, Колумбией, Маршаловими островами и Монголией, договор с Аргентиной об увеличении вдвое срока взаимного безвизового пребывания, в Шири-Ланку дипломаты и служащие будут ездить по безвизу.

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Отмечаются успехи в открытии Украиной 7 почетных консульств в Айзенштадте, Батуми, Бордо, Витебске, Лиле, Турине и Улан-Баторе.

Также успех программы "KyivNotKiev", где Международная ассоциация воздушного транспорта и ряд иностранных СМИ подтвердили смену названий украинских городов.

Скриншот twitter.com

Скриншот twitter.com

Напомним, в Украине разрешат иметь два паспорта.

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