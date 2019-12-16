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100 дней Правительства: Основные достижения власти ЗЕ

Комментариев: 1
МИД Украины опубликовал главные достижения власти за 100 дней работы.
Министерство Иностранных Дел Украины
Министерство Иностранных Дел Украины
facebook.com

МИД Украины отчиталось об успехах своей работы за 100 дней Правительства. Из основных достижений в министерстве отмечают возвращение 105 пленных наших граждан домой. Об этом сообщается на странице Министерства иностранных дел в Twitter

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Так, за 100 дней работы Правительства в Украину вернулись 105 граждан, которых незаконно удерживали власти РФ. Среди них 24 военнослужащих и 11 украинских политических заключенных.

Также отмечаются успехи в ООН: удовлетворение исков Украины против России относительно нарушения Россией двух международных конвенций: о ликвидации всех форм расовой дискриминации и борьбе с финансированием терроризма.

Успехи в международных отношениях: либерализации визового режима с Эквадором, Колумбией, Маршаловими островами и Монголией, договор с Аргентиной об увеличении вдвое срока взаимного безвизового пребывания, в Шири-Ланку  дипломаты и служащие будут ездить по безвизу. 

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Отмечаются успехи в открытии Украиной 7 почетных консульств в Айзенштадте, Батуми, Бордо, Витебске, Лиле, Турине и Улан-Баторе.

Также успех программы "KyivNotKiev", где Международная ассоциация воздушного транспорта  и ряд иностранных СМИ подтвердили смену названий украинских городов.

Скриншот
Скриншот
twitter.com

Скриншот
Скриншот
twitter.com

Напомним, в Украине разрешат иметь два паспорта.

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Теги: Украина, Правительство, Успехи
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Комментариев (1)
colavova    16.12.2019, 14:50
Оценка:  +1
colavova
axyeнно)))
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