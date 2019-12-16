Под Одессой пьяный поставил авто на "дыбы", врезавшись в столб
В городе Измаил Одесской области по улице Набережная Луки Капикраяна водитель не справился с управлением и врезался в столб. В результате ДТП никто не пострадал, сообщает Бессарабия INFORM.
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Известно, что 28-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не сумел выбрать безопасную скорость, потерял управление и врезался в столб.
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"На мужчину составили админпротоколы за нарушение пункта 12.1/12.3 ПДД Украины (нарушение скоростного режима), а также за нарушение требований ч.1 ст.130 КУоАП (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения)" - говорится в сообщении
Напомним, в Киеве один из начальников Госохраны насмерть сбил женщину.
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