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Под Одессой пьяный поставил авто на "дыбы", врезавшись в столб

Комментариев: 1
28-летний пьяный водитель при этом не пострадал.
Opel Vectra A встал на дыбы
Opel Vectra A встал на дыбы
bessarabiainform.com

В городе Измаил Одесской области по улице Набережная Луки Капикраяна водитель не справился с управлением и врезался в столб. В результате ДТП никто не пострадал, сообщает Бессарабия INFORM.

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Известно, что 28-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не сумел выбрать безопасную скорость, потерял управление и врезался в столб. 

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"На мужчину составили админпротоколы за нарушение пункта 12.1/12.3 ПДД Украины (нарушение скоростного режима), а также за нарушение требований ч.1 ст.130 КУоАП (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения)" - говорится в сообщении

Напомним, в Киеве один из начальников Госохраны насмерть сбил женщину

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Теги: Измаил, ДТП
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Комментариев (1)
Колишній-східняк    16.12.2019, 14:21
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Зато какой дрифт!
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