Накануне выборов ОТГ ЦИК напомнила о правилах агитации

Первые местные выборы, назначенные на 29 декабря 2019 года, пройдут в 6 объединенных территориальных общинах.

Накануне местных выборов 22 и 29 декабря 2019 года ЦИК напомнила о правилах политической агитации.

Об этом сообщает отдел взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии.

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ЦИК напоминает, что предвыборная агитация заканчивается в 24 часа 20 и 27 декабря 2019 года соответственно. Ведение предвыборной агитации до начала и после окончания определенных Законом сроков запрещается.

"Отдельно подчеркиваем, что предвыборная агитация осуществляется за счет и в пределах средств собственных избирательных фондов кандидатов в депутаты в одномандатном избирательном округе, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы, старосты села, поселка, местных организаций партий, кандидаты в депутаты от которых зарегистрированы в многомандатном избирательном округе. Использование для предвыборной агитации средств из других источников запрещается", - отмечается в сообщении.

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Финансирование предвыборной агитации, которая осуществляется совместно местной организацией партии и кандидатом, выдвинутым ею в депутаты в одномандатном избирательном округе, кандидатом на должность сельского, поселкового, городского головы, старосты села, поселка, может осуществляться за счет и в пределах средств избирательного фонда местной организации партии, которая выдвинула кандидата на соответствующих местных выборах.

Как сообщалось, 11 октября новый состав ЦИК назначил первые выборы – сразу в 86 ОТГ.

Напомним, 18 ноября начался процесс выдвижения кандидатов на местные выборы, которые состоятся 22 декабря 2019 года в 86 объединенных территориальных общинах, из которых 69 сельских, 16 сельских и одна городская.

Также 25 ноября в Украине стартовал процесс выдвижения кандидатов на местные выборы 29 декабря 2019 года.

Первые местные выборы, назначенные на 29 декабря 2019 года, пройдут в 6 объединенных территориальных общинах (ОТГ) (3 сельских, 1 поселкового, 2 городских) в 4 областях Украины (Днепропетровская, Львовская, Сумская, Черниговская).

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