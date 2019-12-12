Украинская ЛГБТ-активистка обвинила ню-фотографа в изнасиловании

Виктория Гуйвик сделала резонансное заявление.

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Украинская ЛГБТ-активистка обвинила известного ню-фотографа Марата Сафина в изнасиловании.

Обвинение активистка обнародовала на своей странице в Instagram.

Девушка рассказала, что три года назад во время одной из фотосессий в стиле ню, которая состоялась на съемной квартире в Воронеже (РФ, - ред.) Сафин предложил ей вместе выпить вина, а потом начал целовать ее.

Следующее - я лежу в постели, он на мне, я как бы смотрю на происходящее со стороны и не могу ничего сделать. Я была очень испугана, не могла пошевелиться или сказать что-нибудь. В какой-то момент я стала приходить в себя, смогла оттолкнуть его, убежала и заперлась в ванной, - написала Гуйвик.

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Она рассказала, что в тот вечер фотограф еще ее домогался. Затем он ушел спать. Утром они вместе сходили в кафе, где мужчина просил ее не рассказывать о вчерашнем инциденте и даже предлагал деньги за молчание.

Девушка рассказала, что фотограф сам признался своей жене в измене. Она опубликовала скриншоты переписки с женой своего насильника Марией Сафиной.

В переписке жена Сафины спрашивает девушку, были ли у них секс. Гуйвик написала, что была пьяна, сейчас чувствует себя “маленькой изнасилованной девочкой”.

Тогда я побоялась рассказать, кто это был. Сегодня мне все еще страшно, но я считаю важным назвать его имя, ради безопасности других девушек, - написала Гуйвик.

Реакция самого фотографа не заставила себя ждать. Марат Сафина на своей странице в Instagram заявив, что никогда "не испытывал такого ужаса". Он отрицает свою вину и подчеркивает, что секс произошел по согласию. По его словам, девушка отвечала на прикосновения и поцелуи, а также помогла ему раздеться. Он опубликовал скриншоты переписки с активисткой, на которых можно увидеть, что после предполагаемого изнасилования она вместе с фотографом отбирала снимки для ретуши.

В то же время Гуйвик опубликовала новые скриншоты переписки с моделями, которые также столкнулись с аморальным поведением этого фотографа.

Напомним, на Харьковщине педофил получил срок за развращение 7-летнего ребенка. Изнасилование произошло, когда жена преступника находилась за границей. Он заманил двух 7-летних девочек в дом сладостями.

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