Украинская ЛГБТ-активистка обвинила ню-фотографа в изнасиловании
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Украинская ЛГБТ-активистка обвинила известного ню-фотографа Марата Сафина в изнасиловании.
Обвинение активистка обнародовала на своей странице в Instagram.
Девушка рассказала, что три года назад во время одной из фотосессий в стиле ню, которая состоялась на съемной квартире в Воронеже (РФ, - ред.) Сафин предложил ей вместе выпить вина, а потом начал целовать ее.
Следующее - я лежу в постели, он на мне, я как бы смотрю на происходящее со стороны и не могу ничего сделать. Я была очень испугана, не могла пошевелиться или сказать что-нибудь. В какой-то момент я стала приходить в себя, смогла оттолкнуть его, убежала и заперлась в ванной, - написала Гуйвик.
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Она рассказала, что в тот вечер фотограф еще ее домогался. Затем он ушел спать. Утром они вместе сходили в кафе, где мужчина просил ее не рассказывать о вчерашнем инциденте и даже предлагал деньги за молчание.
Девушка рассказала, что фотограф сам признался своей жене в измене. Она опубликовала скриншоты переписки с женой своего насильника Марией Сафиной.
В переписке жена Сафины спрашивает девушку, были ли у них секс. Гуйвик написала, что была пьяна, сейчас чувствует себя “маленькой изнасилованной девочкой”.
Это я так тренируюсь. Обнажаться на публику. ⠀ Пару месяцев назад меня впервые фотографировали обнаженной. Впервые с того дня, как в 2016 году на первой-первой такой моей съемке меня изнасиловал фотограф. ⠀ Тут не будет истории о подворотнях и прислоненном к боку ноже. Как сказала одна моя подружка: тебе повезло, это одна из самых мирных историй изнасилования. ⠀ Еще не будет слов о том, что теперь я сильная, непробивная и все переживу. Я все еще такая же живая, чувствующая и ранимая. ⠀ Голая со смешными лапками сижу перед всем городом. ⠀ По последним подсчетам, население в моем родном городе 113 тысячи людей. У человека, который меня изнасиловал, аудитория в 200 к, это в два раза больше. ⠀ Мне очень страшно, и обосновано страшно что его голос будет сильнее. Мне страшно остаться не услышанной. По правде говоря, у меня выписана целая заметка со списком страхов на этот счет (заметки и списки меня успокаивают). ⠀ Но Лейпциге меня триггернуло, и настолько сильно, что я думаю и говорю о возможности его аутинга последний месяц. Захожу и смотрю на снимки юных девушек в его профиле и боюсь за них и такую же юную себя тогда. ⠀ О таких случаях молчать нельзя, это может порождать чувство безнаказанности и системность. Я чувствую что должна назвать его имя, ради безопасности других девушек. ⠀ Я переписывала подробный пост о случившемся уже с десяток раз и это моральная подготовка для меня и предупреждение вас о том, что он будет. Завтра, когда я доеду в Киев и встречусь с подругой. Одной мне слишком тревожно. И мне очень понадобится ваша поддержка. ⠀ Фото: @k_ryna26
Тогда я побоялась рассказать, кто это был. Сегодня мне все еще страшно, но я считаю важным назвать его имя, ради безопасности других девушек, - написала Гуйвик.
Реакция самого фотографа не заставила себя ждать. Марат Сафина на своей странице в Instagram заявив, что никогда "не испытывал такого ужаса". Он отрицает свою вину и подчеркивает, что секс произошел по согласию. По его словам, девушка отвечала на прикосновения и поцелуи, а также помогла ему раздеться. Он опубликовал скриншоты переписки с активисткой, на которых можно увидеть, что после предполагаемого изнасилования она вместе с фотографом отбирала снимки для ретуши.
Думаю, многие уже в курсе, что меня обвинили в изнасиловании. Не официально, не обращаясь в правоохранительные органы, а в инстаграме, словесно. Виктория Гуйвик, гражданка Украины, утверждает, что 3,5 года назад я изнасиловал ее на съемке. Она разместила об этом пост в своем аккаунте, после чего в мой адрес, в адрес моей девушки, бывшей жены, моделей, моих друзей, родственников начали сыпаться вопросы, оскорбления, угрозы, обо мне начали упоминать СМИ, интернет-журналы и так далее. Такого ужаса я никогда не испытывал. ⠀ Продолжение в галерее поста, листайте.
В то же время Гуйвик опубликовала новые скриншоты переписки с моделями, которые также столкнулись с аморальным поведением этого фотографа.
Мне понадобилось три года, чтоб решиться рассказать публично в рамках #янебоюсьсказать о сексуальном насилии, с которым я столкнулась в 18 лет. Тогда я побоялась рассказать, кто это был. Сегодня мне всё еще страшно, но я считаю важным назвать его имя, ради безопасности других девушек. ⠀ @maratneva , я делаю это ради безопасности других женщин. Потому что, когда фем-активистка @alexandramitroshina , занимающаяся проблемами насилия в РФ, выложила в инстаграм сториз с тобой – мне стало тревожно, а когда я перешла в твой профиль и увидела всех этих юных обнаженных девушек снимках – панически страшно. Я не хочу, чтобы кто-то из них оказалась на моём месте. ⠀ Тогда я поверила тебе, что была первой и последней, но это еще больше загоняло в тупик с вопросами «почему я?», приводило к истерикам и панике, с которыми я сталкивалась ещё долгое время. Я и сейчас хочу верить, что больше никто не пострадал. Но это никак не избавляет тебя от ответственности за то, что случилось со мной. ⠀ 26 июня 2016 года меня изнасиловал Марат Сафин. Это произошло во время съёмки, в съемной квартире в Воронеже. Я помогала выбрать квартиру и приехала туда, я согласилась фотографироваться обнаженной, я согласилась выпить вина, которое принес и предложил выпить Марат. ⠀ Я хорошо помню, как мы начали съемку. И как потом все стало расплывчатым. Я помню как он начал меня целовать в кухне. Следующее- я лежу в кровати, он на мне, я будто смотрю на происходящее со стороны и не могу ничего сделать. Я была очень испугана, не могла пошевелиться или сказать что-либо. В какой-то момент я стала приходить в себя, смогла оттолкнуть его, убежала и закрылась в ванной. Я не понимала, что делать дальше: боялась выходить из ванной, боялась оставаться с ним в квартире, боялась выходить на улицу и идти домой, денег на такси у меня не было, звонить и будить кого-то из близких я тоже боялась. У меня был шок. ⠀ Спустя какое-то время я вышла. Марат со словами «я еще не закончил» снова начал домогаться до меня и пытаться заняться сексом. Я смогла его оттолкнуть. Мне было страшно уйти и я решила дождаться утра. Он уснул. Я укуталась в плед и лежала, ждала пока я смогу оказаться дома и забыть это.
Напомним, на Харьковщине педофил получил срок за развращение 7-летнего ребенка. Изнасилование произошло, когда жена преступника находилась за границей. Он заманил двух 7-летних девочек в дом сладостями.
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