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Глава Института нацпамяти о Бандере: Никто никому не может навязывать героев

Комментариев: 0
По мнению нового главы Института, вопрос героев "должен обсуждаться в диалоге".
Антон Дробович
Антон Дробович
ukr-id.com/uk

Новый глава Института нацпамяти Антон Дробович рассказал, будет ли руководство заниматься и говорить о таких украинских исторических фигурах, как Степан Бандера, Роман Шухевич и другие деятели ОУН и УПА. Об этом он заявил в комментарии Радио Свобода.

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По мнению Антона Дробовича, “данный вопрос должен решаться в общественном диалоге, чтобы выяснить, почему эти герои важны для одной части людей и токсичны для другой“. Новый глава считает, что обществу необходимо рассказать, как работала советская пропаганда. 

“Просто вопрос о таких героях должен решаться в общественном диалоге. Никто никому не может навязывать героев - одна сторона другой и наоборот. Никто не должен оперировать штампами советской пропаганды, но, с другой стороны, никто не может игнорировать объективные факты. Например, как насчет персоналии Андрея Мельника (проводник ОУН - ред.), - отметил Антон Дробович.

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По мнению Дробовича, Институту необходимо искать таких героев, которые будут объединять украинское общество, а не раскалывать. Например, деятель УНР и полковник Петр Болбочан, художник Казимир Малевич, футбольный тренер Валерий Лобановский, ликвидаторы ЧАЭС. 

Люди по которым не идут никакие распри - подытожил Дробович

Ранее Вятрович отстоял в суде законность проспектов Бандеры и Шухевича. Апелляционный суд Киева отменил решение о незаконном переименовании проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве.

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Теги: антон дробович, Институт национальной памяти, Бандера
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Комментариев (3)
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nelci    16.12.2019, 14:56
Оценка:  -1
nelci
Не пачкайте светлое имя Лобановского ,Амосова , героев чернобыльцев с СС офицерами украинского происхождения и не будет распрей!
Операторська    16.12.2019, 14:55
Оценка:  0
Операторська
достойний онучок сімоненки ...
МСергей    16.12.2019, 14:54
Оценка:  0
МСергей
Мой товарищ, в смертельной агонии
Не зови понапрасну друзей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
Ты не плачь, не стони, ты не маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки.
Нам ещё наступать предстоит.

Декабрь 1944 Ион Деген
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