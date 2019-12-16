Глава Института нацпамяти о Бандере: Никто никому не может навязывать героев

По мнению нового главы Института, вопрос героев "должен обсуждаться в диалоге".

Новый глава Института нацпамяти Антон Дробович рассказал, будет ли руководство заниматься и говорить о таких украинских исторических фигурах, как Степан Бандера, Роман Шухевич и другие деятели ОУН и УПА. Об этом он заявил в комментарии Радио Свобода.

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По мнению Антона Дробовича, “данный вопрос должен решаться в общественном диалоге, чтобы выяснить, почему эти герои важны для одной части людей и токсичны для другой“. Новый глава считает, что обществу необходимо рассказать, как работала советская пропаганда.

“Просто вопрос о таких героях должен решаться в общественном диалоге. Никто никому не может навязывать героев - одна сторона другой и наоборот. Никто не должен оперировать штампами советской пропаганды, но, с другой стороны, никто не может игнорировать объективные факты. Например, как насчет персоналии Андрея Мельника (проводник ОУН - ред.), - отметил Антон Дробович.

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По мнению Дробовича, Институту необходимо искать таких героев, которые будут объединять украинское общество, а не раскалывать. Например, деятель УНР и полковник Петр Болбочан, художник Казимир Малевич, футбольный тренер Валерий Лобановский, ликвидаторы ЧАЭС.

Люди по которым не идут никакие распри - подытожил Дробович

Ранее Вятрович отстоял в суде законность проспектов Бандеры и Шухевича. Апелляционный суд Киева отменил решение о незаконном переименовании проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве.

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