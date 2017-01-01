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“Кнопкодавы, решалы и порохоботы”: Поляков заявил о выходе из партии СН

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Поляков сделал заявление о выходе из политсилы.
Антон Поляков
Антон Поляков
Цензор

Изгнанный из фракции “Слуга народа” Антон Поляков заявил, что выходит из состава одноименной партии.

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Об этом Поляков сообщил на своем Telegram-канале.

По словам Полякова, он уже написал заявление о выходе из партии на имя главы политсилы Александра Корниенко. Нардеп подчеркнул, что это простая формальность, которую нужно было сделать уже давно.

Я не могу быть в партии, где есть кнопкодавы, порохоботы, любители решалова и руководители, которые в этом замешаны и все это покрывают, - написал Поляков.

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Он также акцентировал, что пришел в политику для борьбы со старым режимом, а не для того, чтоб стать его последователем.

И погода и настроение сегодня солнечные. Словно окончательно вылез из дурно пахнущего болота, - добил народный избранник.

Документ
Документ
Телеграм Полякова

Напомним, Поляков опроверг заявление о создании фракции “изгнанных слуг”. Нардеп заявил, что такой идеи нет.

 

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Теги: Антон Поляков, СН, партия, Слуга народа
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