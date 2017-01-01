В Одессе будут судить убийц экс-мера Тирасполя

Убийцы ограбили гражданина Молдовы.

Прокуроры областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Республики Молдова, подозреваемого в организации разбойного нападения, похищения и убийства бывшего мэра Тирасполя Андрея Безбабченко.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

“Прокуроры областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Республики Молдова, подозреваемого в организации разбойного нападения, похищения и убийства бывшего мэра Тирасполя”, — указано в сообщении.

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По версии следствия, для подготовки и реализации преступления иностранец привлек еще трех человек, распределив между ними роли. И в мае этого года, действуя по указаниям подозреваемого, сообщники проникли в помещение мужчины в Новой Дофиновке Коминтерновского района, где избили его, чтобы завладеть имуществом.

“В дальнейшем, злоумышленники перевезли потерпевшего в соседнее село и убили его. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи ГУНП в Одесской области (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27 п. П . 3, 9, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины)”, — добавили правоохранители.

Как сообщалось 23 мая, под Одессой был найден убитым политик из Приднестровья.

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