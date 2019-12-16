В Запорожье 19-летняя "бабушка" собирала милостыню, чтобы уехать в Европу

По словам девушки, в Европе ей предложили работу пекарем.

В Запорожье 19-летняя девушка прикидывалась “бабушкой“ и просила милостыню, чтобы уехать в Европу на работу. Об этом пишет Акцент.

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Прохожие замечали девушку за подобным занятием в разных районах города. Она попрошайничала, пользуясь доверием граждан.

Девушка переодевалась и имитировала поведение старого, больного человека. После сбора денег она переодевалась и шла в магазин за продуктами питания.

Девушка не смогла объяснить, почему не идет на работу. По ее словам, в кредите ей отказывают, а на трудоустройство в Европе нужны деньги.

Напомним, в Швеции появился "налог" на попрошайничество. Чтобы получить официальное разрешение на попрошайничество в Эскильстуне, теперь нужно зарегистрироваться и заплатить около 23 евро с последующими административными сборами.

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