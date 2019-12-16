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Под ОП с одиночным пикетом вышла жена пленника "ДНР"

Комментариев: 5
Ее муж Валерий Матюшенко больше двух лет находится в плену у боевиков.
Татьяна Матюшенко под ОП
Татьяна Матюшенко под ОП
скриншот/ТСН

Сегодня, 16 декабря, на одиночный пикет под Офис Президента вышла жена украинца, которого террористы “ДНР“ удерживают в плену с 15 июля 2017 года. Об этом сообщает ТСН. 

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Татьяна Матюшенко рассказала, что вместе с мужем Валерием жила в городе Комсомольск в Старобешевском районе Донецкой области. Когда началась война, семья не скрывала свои проукраинские взгляды. 

В 2017 году  боевики задержали Валерия Матюшенко и овинили его в “шпионаже“. Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы.

Матюшенко был в списках на обмен в 2017 году, но тогда его не отдали. По информации Татьяны,сейчас ее мужа удерживают в колонии в Макеевке. Здоровье Валерия в последнее время заметно ухуджилось и он требует медицинской помощи. 

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По словам Татьяны, ее мужа не могут включить в список на обмен, посколько боевики отрицают, что он находится у них.

“Я не знаю как помочь моему мужу, как его спасти. Вижу выход - это только встреча с Владимиром Александровичем. Хотела обратиться также и к Путину. Владимир Владимирович, я понимаю, что для вас жизнь моего мужа - это капля в море. А для меня это смысл жизни. Это моя жизнь! Я вас очень прошу, дайте моего мужа. Ему нужна срочная медицинская помощь“, - сказала Матюшенко.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал о плане “Б“ для Донбасса

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Теги: Валерий Матюшенко, плен, боевики "ДНР"
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Комментариев (5)
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Da-Gabon    16.12.2019, 16:07
Оценка:  -6
Da-Gabon
Теперь должно быть понятно, что пленные никому ненужны. 5 лет! Или будут еще? Тогда уже всех разом?
WTF2wtf    16.12.2019, 16:27
Оценка:  +2
WTF2wtf
Россиянам само собой насрать на их пленных (и прежде всего президенту россии) ... а тут речь конкретно о местном с оккупированного Донбасса, которого незаконно задержали оккупационные власти, влепили ему "10 лет", а теперь "боевики отрицают, что он находится у них"
WTF2wtf    16.12.2019, 16:27
Оценка:  +1
WTF2wtf
может его тоже в плену уже похоронили путинские?
zheka-yakob    16.12.2019, 16:02
Оценка:  -5
zheka-yakob
Пусть укрАина выполняет Минские соглашения, пункт за пунктом.....и тогда все задержанные и осУжденные, будут обменяны.
WTF2wtf    16.12.2019, 16:24
Оценка:  +1
WTF2wtf
Фашист московский, а кто тебе еще что-то должен?
Тут речь о незаконно захваченных и удерживаемых российскими оккупантами, тупое быдло путинское
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