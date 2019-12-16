Под ОП с одиночным пикетом вышла жена пленника "ДНР"

Ее муж Валерий Матюшенко больше двух лет находится в плену у боевиков.

Сегодня, 16 декабря, на одиночный пикет под Офис Президента вышла жена украинца, которого террористы “ДНР“ удерживают в плену с 15 июля 2017 года. Об этом сообщает ТСН.

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Татьяна Матюшенко рассказала, что вместе с мужем Валерием жила в городе Комсомольск в Старобешевском районе Донецкой области. Когда началась война, семья не скрывала свои проукраинские взгляды.

В 2017 году боевики задержали Валерия Матюшенко и овинили его в “шпионаже“. Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы.

Матюшенко был в списках на обмен в 2017 году, но тогда его не отдали. По информации Татьяны,сейчас ее мужа удерживают в колонии в Макеевке. Здоровье Валерия в последнее время заметно ухуджилось и он требует медицинской помощи.

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По словам Татьяны, ее мужа не могут включить в список на обмен, посколько боевики отрицают, что он находится у них.

“Я не знаю как помочь моему мужу, как его спасти. Вижу выход - это только встреча с Владимиром Александровичем. Хотела обратиться также и к Путину. Владимир Владимирович, я понимаю, что для вас жизнь моего мужа - это капля в море. А для меня это смысл жизни. Это моя жизнь! Я вас очень прошу, дайте моего мужа. Ему нужна срочная медицинская помощь“, - сказала Матюшенко.

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