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Одесский депутат “засветился” в футболке “Газпрома”

Комментариев: 3
Об инциденте рассказала журналистка.
Депутат из Одессы оскандалился
Депутат из Одессы оскандалился
Фейсбук Рады Майер

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Депутат Одесского областного совета Виталий Саутенков “засветился” на публике в футболке с эмблемой российской компании “Газпром”.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Рада Мейер.

Фотография была сделала 14 декабря в Черноморском, по информации журналистки.

Сегодня покажу вам как выглядит настоящая свинина. Вот она - Виталий Николаевич Саутенков! Он же депутат облсовета от Оппозиционного блока. Поприветствуем его, ведь он, несмотря на то, что писает в штанишки, набрался смелости одеть эту форму. Сегодня, 14 декабря, этот кусок свиньи был в Черноморском в футболке с надписью “Газпром”. Это во время, когда Газпром шантажирует нашу страну! Во время, когда до сих пор гибнут люди за честь и достоинство нашей страны, - написала журналистка.

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По ее словам, представители сельского совета Черноморского всячески поддерживали скандального депутата. 

Кроме того, чуть позже депутат Саутенков надел на себя куртку с эмблемой московского “Динамо”.

Напомним, скандальный прокурор Кулик может продолжить работу в СБУ. Уволенный из органов прокуратуры Константин Кулик оформляется на работу в Службу Безопасности Украины.

 

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Теги: скандал, Саутенков, депутат, футболка Газпрома
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Комментариев (3)
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Woodbrother    16.12.2019, 16:19
Оценка:  -1
Woodbrother
Кто бы ему эту футболку в корму засунул бы.
VSHIVANKA    16.12.2019, 15:50
Оценка:  +2
VSHIVANKA
ЗНАЧИТ ГАЗ ОТ ГАЗПРОМА МОЖНО , А ФУТБОЛКУ НЕЛЬЗЯ ?!
# ДЕБИЛЫБЛЯДЬ.....
Woodbrother    16.12.2019, 16:19
Оценка:  -1
Woodbrother
Газ от газпрома шесть лет никто не покупает.
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