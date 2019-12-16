Одесский депутат “засветился” в футболке “Газпрома”

Об инциденте рассказала журналистка.

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Депутат Одесского областного совета Виталий Саутенков “засветился” на публике в футболке с эмблемой российской компании “Газпром”.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Рада Мейер.

Фотография была сделала 14 декабря в Черноморском, по информации журналистки.

Сегодня покажу вам как выглядит настоящая свинина. Вот она - Виталий Николаевич Саутенков! Он же депутат облсовета от Оппозиционного блока. Поприветствуем его, ведь он, несмотря на то, что писает в штанишки, набрался смелости одеть эту форму. Сегодня, 14 декабря, этот кусок свиньи был в Черноморском в футболке с надписью “Газпром”. Это во время, когда Газпром шантажирует нашу страну! Во время, когда до сих пор гибнут люди за честь и достоинство нашей страны, - написала журналистка.

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По ее словам, представители сельского совета Черноморского всячески поддерживали скандального депутата.

Кроме того, чуть позже депутат Саутенков надел на себя куртку с эмблемой московского “Динамо”.

Напомним, скандальный прокурор Кулик может продолжить работу в СБУ. Уволенный из органов прокуратуры Константин Кулик оформляется на работу в Службу Безопасности Украины.

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