В Украину пытались ввезти 3600 тонн опасных отходов из Черногории

Незаконный груз хотели провезти под видом песка.

Нефедов считает, что если бы не вмешалась таможня, экологов бы купили "с потрохами" Нефьодов/Facebook

Первые 3600 т “песка“ из Черногории следуют в Украину. Но на самом деле это опасные отходы пескоструйной обработки кораблей с верфи, которая закрывается.

Об этом написал на своей странице в Facebook глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

Читай также: Ядовитый песок: В Крыму появилась новая экологическая проблема

“Контрабанда недели на этот раз очень необычная. Вот корабль везет первые 3600 т “песка“ из г. Биело в Черногории. До конца года должны были привезти 10 тыс. тонн. Песок? В Украину? По цене € 1.20 за тонну (песок где-то в 100 раз больше стоит)? Ничего не удивляет? Посмотрите, как выглядит этот “песок“ - на самом деле, это отходы пескоструйной обработки кораблей с верфи, которая закрывается. То есть простыми словами - опасные отходы. Очевидно, вместо их переработки кто-то просто хочет использовать Украину как свалку, импортировав их на подставную компанию с уставным капиталом 2 грн.“, - написал чиновник.

Более того, были представлены поддельные документы по обязательствам по захоронению "песка" (хотя обычно песок никто не "захоранивает") ,Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело.

Читай также: Возле Керчи оккупанты разворотили хранилище токсичных отходов

"По состоянию на сейчас корабль стоит, оформлять такой груз Новая таможня не собирается, конечно. Отдельное спасибо Егору Фирсову, без его вмешательства всех местных экологов купили бы с потрохами", - добавил Нефьодов.

Как сообщалось 13 декабря, в РФ пытались переправить контрабандой запчасти к Ан-72 и АН-74.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram