"Лол, мем, пост": В Минцифре сделали словарь для "бабушек"

В Министерстве решили объяснить людям старшего поколения, что означают слова лол, мэм, месседж, мессенджер и пост.

В Министерстве цифровой трансформации решили объяснить людям старшего поколения значения некоторых слов, которые активно используется молодежь. Данная рубрика должна стать регулярной. Об этом сообщается в Facebook.

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“Часто кажется, что мы со старшим поколением говорим на разных языках. Когда они не понимают, что это за проклятая сториз и кого вы там свайпаете в Tinder. Мы решили - хватит! Теперь мы еженедельно будем делать непонятные слова - простыми. Сегодня объясняем, что такое лол, мэм, месседж, мессенджер, пост“ - говорится в сообщении.

Покажите словарь своим родителям, бабушкам и дедушкам. Мы ответственны за цифровую грамотность наших родных - подытожили в Министерстве

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