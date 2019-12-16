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Строим "Нью-СССР": Геращенко раскритиковала законопроект о децентрализации

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Нардеп Ирина Геращенко утверждает, что предложенные Зеленским изменения в Конституцию уничтожают европейскую модель государства.
Нардеп от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко
Нардеп от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко
Скриншот

Законопроект Президента Владимира Зеленского о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации уничтожит европейскую модель государства и построит Нью-СССР с Генсеком во главе. Об этом заявила народный депутат Ирина Геращенко от партии “Европейская солидарность“ на согласительном совете парламента в понедельник, 16 декабря. 

Изменения в Конституцию, которые сегодня были опубликованы на сайте Верховной Рады, в действительности свидетельствуют о том, что отменяется европейская модель децентрализации, как сказал коллега из “Слуги народа“, даже у Киева статус забирают. Постсоветские люди у власти решили уничтожить европейскую модель государства и строить “Нью-СССР“ с генсекретарем во главе, - подчеркнула нардеп.

Как утверждает Ирина Геращенко, президент через своего префекта сможет назначать государственных уполномоченных, роль и полномочия которых неизвестны. 

Предыдущая власть, которую вы так любите критиковать, вносила изменения в Конституцию после заседания Конституционного совета, в который входили не только эксперты-конституционалисты, но и представители всех политических партий, в частности, и оппозиции. Сегодня же все это рождается в недрах ОП, совершенно не считается с экспертами, нет никакого Конституционного совета, - подытожила Геращенко.

Напомним, на сайте ВР опубликован текст законопроекта ЗЕ о децентрализации 

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Теги: Геращенко, Зеленский, Конституция
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