Децентрализация от Зе: без Донбасса, но с нюансами

Президент Владимир Зеленский предлагает изменить отдельные положения Конституции Украины относительно административно-территориального устройства страны.

Президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект об изменении Конституции Украины в части децентрализации. Проведение таких изменений – это одно из требований Минских соглашений. Правда, там указано, что в Конституции должен быть закреплен и особый статус для Донбасса, но это Зеленский категорически отказывается делать.

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Вместе с тем, по мнению оппозиции, угроз хватает и в предложенном Зеленском варианте конституционных изменений.

Новое устройство

Нынешнюю систему территориально-административного деления страны предлагают изменить. Нижним звеном становится объединенная община, далее “несколько общин“ образуют округ (который приходит на замену районам), а дальше остаются области.

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Из Конституции предлагают убрать названия областей и их количество, оставляя формулировки “области и Автономная республика Крым“.

Для изменения названия области не нужно будет менять Конституцию. Все вопросы переименований и изменения границ областей, общин и округов будут определяться законом.

Вертикаль районных и областных государственных администраций во главе с их председателями также меняют.

Для надзора за законностью и конституционностью в округа и области правительство и президент совместно будет назначать префектов, главы администраций исчезнут. Префекты смогут работать в должности не более трех лет в одном месте. Префект сможет останавливать действие актов местного самоуправления из-за их возможного несоответствия Конституции и законам.

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Если же местный совет принимает акт, создающий угрозу целостности Украины, президент по представлению префекта останавливает действие акта и отстраняет председателя совета и весь его состав. Параллельно с этим Конституционный суд проверить конституционность действий местного совета.

Риски

Критики проекта отметили, что законом предлагается определять правовой статус отдельных территориально-административных единиц. В этом видят угрозу, что определенный статус отдельным районам Донбасса могут предоставить законом.

Но есть и те, кто никаких угроз в предложения Зеленского не видит.

Также в проекте нет упоминаний об особом статусе Севастополя. А особый статус Киева предлагают заменить словами - “правовой статус города Киева, как столицы, определяется отдельным законом“.

Экс-нардеп Александр Черненко называет проект децентрализации “гибридным”.

В оппозиции даже успели окрестить префектов “новыми смотрящими от президента” в регионах. Правда, предыдущая власть предлагала ровно такие же полномочия для префектов.

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