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В МИД осудили пропытки привлечь "ЛДНР" к Нормандским переговорам

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Украинские дипломаты осуждают любые контакты с так называемыми "народными республиками".
Министерство иностранных дел Украины
Министерство иностранных дел Украины
mfa.gov.ua

В Министерстве иностранных дел решительно Украины осудили любые попытки привлечь к Нормандским переговоров представителей так званых “республик“ ОРДЛО. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном портале МИД. 

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Спикер МИД Екатерина Зеленко отметила, что любые контакты с представителями “народных республик“ могут быть направлены на легитимизацию преступлений России против суверенитета и территориальной целостности Украины.

“Формула установления мира в Украине очень простая - вывод Россией своих войск и восстановления Украиной контроля над государственной границей. Такая позиция поддерживается и Правительством ФРГ, усилия которого в урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе высоко ценятся в Украине“, - заявила Зеленко. 

Напомним, в МИД сравнили оскорбления в адрес украинского футболиста Романа Зозули с российской пропагандой.

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Теги: МИД, "ЛДНР", Нормандский саммит
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