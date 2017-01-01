В МИД осудили пропытки привлечь "ЛДНР" к Нормандским переговорам

Украинские дипломаты осуждают любые контакты с так называемыми "народными республиками".

В Министерстве иностранных дел решительно Украины осудили любые попытки привлечь к Нормандским переговоров представителей так званых “республик“ ОРДЛО. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном портале МИД.

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Спикер МИД Екатерина Зеленко отметила, что любые контакты с представителями “народных республик“ могут быть направлены на легитимизацию преступлений России против суверенитета и территориальной целостности Украины.



“Формула установления мира в Украине очень простая - вывод Россией своих войск и восстановления Украиной контроля над государственной границей. Такая позиция поддерживается и Правительством ФРГ, усилия которого в урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе высоко ценятся в Украине“, - заявила Зеленко.



Напомним, в МИД сравнили оскорбления в адрес украинского футболиста Романа Зозули с российской пропагандой.

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