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Сбежавший в Израиль журналист Бабченко попросил помощи у читателей

Комментариев: 6
Из-за невозможности заниматься трудовой деятельностью журналист испытывает серьезные материальные трудности.
Аркадий Бабченко попросил помощи у читателей
Аркадий Бабченко попросил помощи у читателей
Facebook Аркадия Бабченко

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Российский журналист Аркадий Бабченко, который несколько лет прятался в Украине от российского “правосудия“ и даже успел стать “жертвой“ в постановочном покушении на собственную жизнь, спустя полтора месяца после переезда в Израиль пожаловался в Фейсбуке на невозможность заниматься трудовой деятельностью.

Вообще, конечно, странные ощущения, когда тебе официально запрещено работать. Под угрозой депортации, Карл. Ах, ты с**а, ты что, на работу ходил? Давай его в самолет и в Мордор, пацаны, - написал Бабченко в Facebook.

При этом он отметил, что для работы в Израиле необходимо получить соответствующее разрешение.

Пока нет разрешения на работу, нельзя заниматься никакой трудовой деятельностью, приносящей доход. Казалось бы, ребят. Я журналист. Я ваши рабочие места отнимать не буду никаким боком. Ровно наоборот, - пожаловался беглец.

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Также Бабченко попросил своих читателей перевести на его счет денег, потому что иначе ему не на что жить. На данную просьбу пользователи соцсети отреагировали очень бурно:

Аркадий, а может реально дело какое-нибудь открыть? Ну нельзя же всю жизнь на подаяние.

Не стыдно в 42 года не работать и деньги клянчить? Ну да не лох....

Аркадий, находясь в Израиле лучше эту страну не поливать грязью - вышвырнут в момент, причем принудительно, и в Мордор.

Напомним, российский журналист Бабченко уехал из Украины в начале ноября. По его словам, он покинул Украину из-за избрания президентом страны Владимира Зеленского и его шагов навстречу России.

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Теги: Израиль, Бабченко
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Комментариев (7)
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alex-zol    16.12.2019, 17:57
Оценка:  0
alex-zol
Эй долбоебы!!! Быстро скиньтесь кенту на пивасик)))))))))))))))
FPN    16.12.2019, 17:49
Оценка:  -2
FPN
ПИШИ И ПЕЧАТАЙСЯ В ПАРИЖЕ, ЛАНДОНЕ, ДА ВЕЗДЕ!
БУДУТ ПЛАТИТЬ НА КАРТОЧКУ И ЖИВИ!
andy55524    16.12.2019, 17:35
Оценка:  -1
andy55524
Фамилия, как-то украинская, нутро кацапское с претензией на еврея. Мочить суку.
ЗаУкраїну    16.12.2019, 17:26
Оценка:  -1
ЗаУкраїну
Вот же наглая мразь!Очень бы хотелось чтобы евреи тебя суку отправили в Россию, и ты там за все ответил.
Kostos    16.12.2019, 17:29
Оценка:  +1
Kostos
Гыгыгы И мне бы хотелось штабы ты только на маил.ру ходило
ВосставшийИзБана    16.12.2019, 17:15
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Ну, иди улицы подметай, туалеты мой. Раз больше ничего не умеешь.
Kostos    16.12.2019, 17:27
Оценка:  +2
Kostos
"Пока нет разрешения на работу, нельзя заниматься никакой трудовой деятельностью, приносящей доход."
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