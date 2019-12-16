Сбежавший в Израиль журналист Бабченко попросил помощи у читателей
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Российский журналист Аркадий Бабченко, который несколько лет прятался в Украине от российского “правосудия“ и даже успел стать “жертвой“ в постановочном покушении на собственную жизнь, спустя полтора месяца после переезда в Израиль пожаловался в Фейсбуке на невозможность заниматься трудовой деятельностью.
Вообще, конечно, странные ощущения, когда тебе официально запрещено работать. Под угрозой депортации, Карл. Ах, ты с**а, ты что, на работу ходил? Давай его в самолет и в Мордор, пацаны, - написал Бабченко в Facebook.
При этом он отметил, что для работы в Израиле необходимо получить соответствующее разрешение.
Пока нет разрешения на работу, нельзя заниматься никакой трудовой деятельностью, приносящей доход. Казалось бы, ребят. Я журналист. Я ваши рабочие места отнимать не буду никаким боком. Ровно наоборот, - пожаловался беглец.
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Также Бабченко попросил своих читателей перевести на его счет денег, потому что иначе ему не на что жить. На данную просьбу пользователи соцсети отреагировали очень бурно:
Аркадий, а может реально дело какое-нибудь открыть? Ну нельзя же всю жизнь на подаяние.
Не стыдно в 42 года не работать и деньги клянчить? Ну да не лох....
Аркадий, находясь в Израиле лучше эту страну не поливать грязью - вышвырнут в момент, причем принудительно, и в Мордор.
Напомним, российский журналист Бабченко уехал из Украины в начале ноября. По его словам, он покинул Украину из-за избрания президентом страны Владимира Зеленского и его шагов навстречу России.
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