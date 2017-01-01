В Одессе в машину депутата облсовета кинули коктейль молотова

Машина принадлежала депутату Александру Ахмерову.

16 декабря в Одессе неизвестные кинули бутылку зажигательной смеси в автомобиль депутата Одесского областного совета Александра Ахмерова. Об этом сообщает издание “Думская“.

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Инцидент произошел около 16.30 на улице Артиллерийской.



Александр Ахмеров был избран в Одесский облсовет от партии мэра Геннадия Труханова “Доверяй Делам“ в октябре 2015 года. Также он является членом исполкома Одесского горсовета.

В Одессе в машину депутата облсовета кинули коктейль мол... 0:00 / 00:14

Напомним, под Одессой мужчина получил год условно за советский флаг.

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