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В Одессе в машину депутата облсовета кинули коктейль молотова

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Машина принадлежала депутату Александру Ахмерову.
Взрыв автомобиля в Одессе
Взрыв автомобиля в Одессе
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16 декабря в Одессе неизвестные кинули бутылку зажигательной смеси в автомобиль депутата Одесского областного совета Александра Ахмерова. Об этом сообщает издание “Думская“. 

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Инцидент произошел около 16.30 на улице Артиллерийской. 

Александр Ахмеров  был избран в Одесский облсовет от партии мэра Геннадия Труханова “Доверяй Делам“ в октябре 2015 года. Также он является членом исполкома Одесского горсовета. 

В Одессе в машину депутата облсовета кинули коктейль мол...
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Напомним, под Одессой мужчина получил год условно за советский флаг.

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Теги: Ахмеров, Доверяй Делам, взрыв, Одесса
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