Нардепам – "кнопкодавцам" может грозить уголовная ответственность

Комитет ВР Украины предложил нардепам принять закон об уголовной ответственности за "кнопкодавство".

Комитет ВР Украины по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует парламенту принять закон №2148 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении личного голосования народными депутатами“, подразумевающий уголовную ответственность для нардепов - “кнопкодавцев“. Об этом сказал председатель комитета Денис Монастырский в интервью корреспонденту РБК-Украина.

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Данный, закон должен быть рассмотрен на заседании парламента во втором чтении.

“Мы должны утвердить поправки, учтенные подкомитетом, которые предложены в таблице. Решение принято. Мы должны проголосовать и утвердить заключение комитета и принять законопроект 2148 во втором чтении и в целом. Решение принято“, - заявил председатель.

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