"Наркобарон": Мухарский гневно ответил на обыски

"Как дети националиста Мухарского живут за счет наркоторговли" - написал Антин в Facebook.

Актер и шоумен Антин Мухарский гневно прокомментировал сообщения СМИ о том, что обыски в его квартире были проведены в связи с расследованием дела о продаже наркотиков через Интернет. Речь идет о квартирантах Мухарского, которым он и сдавал в аренду данную жилплощадь. Об этом Мухарский написал в Facebook.

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По словам Мухарского, квартира является его единственной недвижимостью. Он ее сдает в соответствии с законом (имеется договор аренды, налоги актер платит). Эти деньги и идут на оплату алиментов бывшей жене на общих детей.

На данный момент - это единственные средства, которые я регулярно получаю и за счет которых живут мои малолетние дети - отметил Мухарский

По словам Мухарского, обыск в его квартире был проведен без наличия соответствующих документов и разрешений. Актер подтвердил изъятие техники и мобильных телефонов у квартирантов.

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“13 декабря в 5.50 утра, не предоставив никаких документов и разрешений в моей квартире был проведен обыск без объяснения причин. Через все возможные средства коммуникации я пытался выяснить причину этого обыска, устроенного на фоне громкого дела “Об убийстве Павла Шеремета““ - подчеркнул Мухарский.

Прошло трое суток! И вот сегодня утром на официальном сайте Нацполиции появляется версия, будто в моей квартире накрыли притон наркоторговцев - подытожил он

Напомним, сегодня утром шоумен и волонтер Антин Мухарский заявил о том, что ночью спецназ выломал дверь в принадлежащей ему квартире, где живут арендаторы.

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