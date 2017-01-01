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Бородянский подтвердил, что просил увольнения Марины Порошенко

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Министр культуры признал, что обращался в Фонд с соответствующей просьбой.
Министр Владимир Бородянский
Министр Владимир Бородянский
Владимир Бородянский / Facebook

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский подтвердил, что обращался в Украинский культурный фонд с просьбой рассмотреть вопрос об увольнении Марины Порошенко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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“На прошлой неделе я обратился в Наблюдательный совет Украинского культурного фонда с просьбой рассмотреть вопрос о прекращении полномочий Марины Порошенко на посту главы наблюдательного совета“ - отметил он.

Убежден, что для государственного учреждения, каков УКФ, важно оставаться вне политических споров и исключить политизированность позиции председателя наблюдательного совета - подчеркнул Бородянский

Бородянский подтвердил, что Марина Порошенко подала в отставку. По словам министра, новый глава Фонда будет избран в январе 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что Марина Порошенко дала совет Елене Зеленской.

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Теги: Владимир Бородянский, Марина Порошенко, Украинский культурный фонд
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