Онлайн-петиция против Медведчука набрала нужное количество голосов

Зеленскому придется официально отреагировать на петицию, размещенную на сайте президента.

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Украинцы требуют лишить звания заслуженного юриста Украины депутата из фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь“ Виктора Медведчука. Размещенная на сайте Официального интернет-представительства Президента Украины петиция с таким требованием набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Автор обращения и присоединившиеся подписанты хотят отмены указа президента № 422/92 от 18.08.1992 в части присвоения Медведчуку звания “Заслуженный юрист Украины“.

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Основанием для снятия звания является то, что, по заключению исследования, Медведчук будучи адвокатом поэта Василия Стуса, нарушил свой профессиональный долг, фактически отказавшись защищать его в суде. Кроме того, как напоминает автор петиции, в 1985 году Медведчук похожим образом “защищал“ диссидента Николая Кунцевича.

Поскольку петиция набрала более 25 тысяч подписей, согласно закону, президент теперь обязан рассмотреть ее и дать свой официальный ответ. Впрочем, глава государства не обязан удовлетворять просьбы, изложенные в петициях, даже набравших 25 тысяч голосов.

Напомним, на сайте президента появилась петиция о запрете продукции Apple. iPhone предлагают приравнять к георгиевской ленте.

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