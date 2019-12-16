Не тот зам: В СНБО назвали прессе не того главу теробороны в Украине

Ранее распространенная информация оказалась не вполне достоверной.

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Курировать вопросы организации территориальной обороны в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) будет первый заместитель секретаря СНБО генерал-полковник Михаил Коваль, а не другой замглавы ведомства Сергей Кривонос. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Ранее официальное информагентство Министерства обороны Украины “АрмияИнформ“ сообщило о том, что главным по вопросам территориальной обороны будет Сергей Кривонос.

Кривонос назначен ответственным за это направление. До 31 декабря должна быть полностью окончена ситуация, связанная с этим вопросом, - процитировало агентство секретаря СНБО Алексея Данилова.

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Однако позже в редакцию Цензор.НЕТ обратилась пресс-служба Нацсовета по безопасности и обороне с уточнением, что секретарь СНБО Данилов допустил оговорку при представлении Коваля, случайно упомянув вместо него другого своего зама – Кривоноса.

Напомним, СНБО назвал главную угрозу безопасности. В грядущем десятилетии главной угрозой мировой безопасности станет кибероружие, а ядерное оружие отойдет на второй план.

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