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Силовики провели обыски в шести шахтах во Львовской области

Комментариев: 1
Обыски проходили в рамках спецоперации ГПУ, Нацполиции и СБУ.
Силовики провели обыски на шахтах во Львовской области
Силовики провели обыски на шахтах во Львовской области
gp.gov.ua

Обыски прошли сегодня в шести шахтах во Львовской области. Правоохранители устанавливают причастность к злоупотреблениям руководителей шахтных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ. 

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В ведомстве сообщили, что несколько руководителей шахт одного из госпредприятий не по назначению использовали труд подчиненных. В рабочее время, руководитель одной из шахт давал сотрудникам указание работать на строительстве на участке, который принадлежит его жене. 

Кроме того, по информации следствия, некоторые работники занимались в рабочее время предпринимательством, а некоторые - находились за границей. Кроме того, на шахте изготовлялась тротуарную плитку, которую позже сотрудники продавали. 

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Правоохранителями открыто уголовное производство по статье 191 ККУ (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Напомним, полиция задержала грабителей в доме предпринимателя на Киевщине.

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Теги: обыски, шахта, ГПУ, СБУ, нацполиция
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Комментариев (1)
Krotol2    16.12.2019, 18:43
Оценка:  0
Krotol2
Боятся что и Львов достанет из шахт оружие и танки
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