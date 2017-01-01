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“И снова, и снова”: В Украину пытался пробраться пропагандист из РФ

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Журналист рассказал о новом случае в аэропорту.
В Украину не пустили очередного пропагандиста
В Украину не пустили очередного пропагандиста
facebook.com/ayder.muzhdabaev

В международном аэропорту “Киев” задержали еще одного российского пропагандиста, который пытался пробраться в Украину. 

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Айдер Муджабаев.

По его информации, в “командировку” в этот раз из РФ прибыл Алексей Чеботарев, журналист НТВ. Он прибыл рейсом из Минска.

И снова, и снова - здравствуйте! Программа массированной информационной атаки на Украину в промежутке между парижскими и берлинскими саммитами продолжает выполняться медиа-солдатами путина. Два дня тому к нам пыталась прорваться девочка из НТВ, которой погранцы дали пинка под зад из "Борисполя"? А сегодня (на сей раз в аэропорт "Киев", на сей раз не через Стамбул, а через Минск) к нам забросили уже мальчика  "журналиста НТВ" Алёшу Чеботарева. "Командировка" в Украину оказалась недолгой, часа через два полетит обратно. СБУ и погранцы - молодцы! - написал журналист.

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Напомним, в Украину не пустили российскую пропагандистку из-за фото ВКонтакте. Появилась новая информация.

 

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Теги: пропагандист, РФ, Киев
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