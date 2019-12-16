Украинская армия перейдет на новую систему питания

Апелляционный суд разблокировал действие приказа Минобороны о переводе воинских частей на новую систему питания.

Шестой апелляционный административный суд разблокировал действие приказа Минобороны о переводе военнослужащих ВСУ на новую систему питания. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства обороны.

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В пресс-службе завили, что предметом спора по данному делу является признание противоправным и недействительным приказа Министерства обороны Украины от 04 марта 2019 года № 90 “О переходе воинских частей (учреждений, заведений) Вооруженных Сил Украины на систему продовольственного обеспечения с применением каталога продуктов питания в 2019 году“.

В суде представители вооруженных сил доказали, что данный приказ имел распорядительный характер.

В рамках судебных слушаний, которые неоднократно переносились по различным причинам, Министерством обороны были собраны и приобщены к материалам дела все необходимые доказательства, полностью опровергающие исковые требования, - заявили в пресс-службе.

Также в Минобороны отметили, что переход на систему продовольственного обеспечения военнослужащих по каталогу продуктов является одной из ключевых реформ ВСУ, которая полностью соответствует стандартам армий ведущих стран мира.

Напомним, Генштаб запретил снимать технику во время учений

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