На Волыни депутата горсовета избили железным прутом
16 декабря неизвестный напал и избил депутата Нововлынского горсовета железным прутом. Инцидент произошел около 13.00 на улице Кобзаря в Нововолынске. Об этом сообщили в ГУНП в Волынской области.
Читай также: Силовики провели обыски в шести шахтах во Львовской области
На место прибыла следственная группа и руководство Нововолынского отдела полиции. Сообщается, что пострадавший депутат находится на обследовании в больнице.
Правоохранители проводят следственные действия, нападавший разыскивается. В полиции открыли уголовное производство по статье 296, ч.4 ККУ (хулиганство).
Напомним, В Одессе в машину депутата облсовета кинули коктейль молотова.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.