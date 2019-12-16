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На Волыни депутата горсовета избили железным прутом

Комментариев: 1
Неизвестный напал на депутата Нововолынского горсовета .
Депутата на Волыни били металлическим прутом
Депутата на Волыни били металлическим прутом
unn.com.ua

16 декабря неизвестный напал и избил депутата Нововлынского горсовета железным прутом. Инцидент произошел около 13.00 на улице Кобзаря в Нововолынске. Об этом сообщили в ГУНП в Волынской области.  

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На место прибыла следственная группа и руководство Нововолынского отдела полиции. Сообщается, что пострадавший депутат находится на обследовании в больнице. 

Правоохранители проводят следственные действия, нападавший разыскивается. В полиции открыли уголовное производство по статье 296, ч.4 ККУ (хулиганство).

Напомним, В Одессе в машину депутата облсовета кинули коктейль молотова.

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Теги: Волынь, Нововолынск, нападение на депутата
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Комментариев (1)
SEMPENTY    16.12.2019, 18:38
Оценка:  +1
SEMPENTY
Ну не только же ему воровать...
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