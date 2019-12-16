На Волыни депутата горсовета избили железным прутом

Неизвестный напал на депутата Нововолынского горсовета .

16 декабря неизвестный напал и избил депутата Нововлынского горсовета железным прутом. Инцидент произошел около 13.00 на улице Кобзаря в Нововолынске. Об этом сообщили в ГУНП в Волынской области.

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На место прибыла следственная группа и руководство Нововолынского отдела полиции. Сообщается, что пострадавший депутат находится на обследовании в больнице.



Правоохранители проводят следственные действия, нападавший разыскивается. В полиции открыли уголовное производство по статье 296, ч.4 ККУ (хулиганство).



Напомним, В Одессе в машину депутата облсовета кинули коктейль молотова.

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