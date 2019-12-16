Суд закрыл дело против трех экс-нардепов "Партии Регионов"

От ответственности освобождены бывшие нардепы Александр Ефремов, Сергей Гордиенко и Александр Стоян.

Печерский райсуд освободил от ответственности Александра Ефремова, Сергея Гордиенко и Александра Стояна. Экс-нардепы от “Партии Регионов“ обвинялись в голосовании за “диктаторские законы“ 16 января 2014 года. Об этом сообщает “Судебный репортер“.

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Суд сослался на Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере государственной антикоррупционной политики в связи с выполнением Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины“. Закон вступил в силу еще в 2014 году и предполагает частичную декриминализацию в деле о законах “16 января“.



Отметим, что экс-председатель фракции “регионалов“ Александр Ефремов проходит обвиняемым и в других делах.



30 июля 2016 года Ефремов был задержан по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. 22 июля 2019 года Ефремов вышел из СИЗО под домашний арест.



Напомним, Швейцария заморозила счета “семьи” Януковича.

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