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Суд закрыл дело против трех экс-нардепов "Партии Регионов"

Комментариев: 3
От ответственности освобождены бывшие нардепы Александр Ефремов, Сергей Гордиенко и Александр Стоян.
Суд освободил Ефремова от ответственности за "диктаторские законы"
Суд освободил Ефремова от ответственности за "диктаторские законы"
sud-report.org.ua

Печерский райсуд освободил от ответственности Александра Ефремова, Сергея Гордиенко и Александра Стояна. Экс-нардепы от “Партии Регионов“ обвинялись в голосовании за “диктаторские законы“ 16 января 2014 года. Об этом сообщает “Судебный репортер“. 

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Суд сослался на Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере государственной антикоррупционной политики в связи с выполнением Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины“. Закон вступил в силу еще в 2014 году и предполагает частичную декриминализацию в деле о законах “16 января“.

Отметим, что экс-председатель фракции “регионалов“ Александр Ефремов проходит обвиняемым и в других делах.

30 июля 2016 года Ефремов был задержан по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. 22 июля 2019 года Ефремов вышел из СИЗО под домашний арест.

Напомним, Швейцария заморозила счета “семьи” Януковича.

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Теги: Ефремов, Партия регионов, Стоян, Гордиенко
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Комментариев (3)
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Avenger_    16.12.2019, 19:27
Оценка:  -2
Avenger_
Давно пора уже было выпустить всех политзаключенных.
Letohradek    16.12.2019, 19:14
Оценка:  +1
Letohradek
Зэбилы, вы солидарны с решением зэ-суда?
White_Water    16.12.2019, 19:08
Оценка:  -1
White_Water
Зе отмазывает крминал . Ура!
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