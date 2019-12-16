"Враньё": Министры Малюська и Милованов опровергли свою отставку

Сегодня ранее появилась информация о том, что они якобы уходят в отставку из-за маленькой зарплаты.

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Министр юстиции Денис Малюська и Министр экономики Тимофей Милованов опровергли информацию о том, что они якобы подали в отставку. Опровержение Малюська дал в комментарии “Судебно-юридической газете“, а Милованов опубликовал видеоролик на своей странице в Фейсбук.

Информация Анны Скороход о том, что министр юстиции Денис Малюська якобы подал в отставку не соответствует действительности, - написала СЮГ.

Сам Малюська также опубликовал в своем профиле в Фейсбук ироничное фото, подписав его “Держим интригу“.

"Держим интригу" Фейсбук Д.Малюськи

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В свою очередь министр экономики Тимофей Милованов назвал заявление Скороход о своей отставке “враньем“ и пообещал сделать высокие зарплаты для всех украинцев.

Тут говорят, что я написал на отставку. Это враньё. Мне работа нравится. Я буду дальше делать реформы. Про зарплаты. Зарплаты должны быть у всех высокими, во всей стране. И пенсии тоже. Я сделаю всё для того, чтобы это произошло. Я верю, что это у нас получится, - заявил Милованов.

Напомним, сегодня исключенная из фракции “Слуга народа“ депутат Анна Скороход заявила о том, что министры Малюська и Милованов якобы написали заявление на отставку. При этом причиной для этого якобы стали их низкие министерские зарплаты.

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