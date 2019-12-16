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Журналистам Минобороны РФ запретили въезд в Украину на три года

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Российские журналисты во время пересечения границы предоставили недостоверные данные. Они не сообщили, что являются представителями СМИ РФ.
Журналистам закрыли въезд на три года
Журналистам закрыли въезд на три года
R. Pilipey
 
Корреспондентам российского телеканала Звезда запретили въезд в Украину на 3 года, сообщили спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко и спикер СБУ Елена Гитлянская, пишет в понедельник, 16 декабря, УП.
 
"Журналисты Звезды улетали из Киева на Цюрих 13 декабря. Из-за нарушения данными лицами режима в пункте пропуска при въезде в Украину им вынесено постановление об административном правонарушении", - сообщил спикер.
 
В СБУ уточнили, что поскольку телеканал, на который они работают, находится под санкциями СНБО Украины, теперь им запрещен въезд в Украину на 3 года.
 
Как известно, съемочная группа российского канала Минобороны РФ Звезда прилетела в Киев 11 декабря. Они сразу же похвастались репортажем с Майдана Независимости.
 
В Государственной пограничной службе пояснили, что вышеуказанные граждане РФ пересекали границу как обычные иностранцы. Они не сообщили, что являются представителями СМИ и в частности Звезды.
 
Сами корреспонденты заявили, что прилетели "по приглашению" президента Украины Владимира Зеленского.
 
При этом представители телеканала признались, что приезжали в Украину и ранее, под вымышленными предлогами: говорили, что едут на концерт, на свидание или что ждет больная бабушка.
 
Напомним, стало известно, что украинские пограничники не пустили в страну сотрудника российского телеканала НТВ Алексея Чеботарева.
 
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Теги: Россия, пропаганда, Журналисты, запрет, пограничники
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Источник: korrespondent.net

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