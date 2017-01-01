Украина не будет блокировать эксгумацию польских захоронений

Новый глава Института нацпамяти заявил, что власти не будут препятствовать эксгумации, но вандализм недопустим с любой стороны.

Дробович заявил, что Украина больше не будет блокировать эксгумацию польских захоронений glavred.info

Украина больше не будет препятствовать эксгумации польских захоронений. Об этом заявил новый глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович в интервью телеканалу Прямой в понедельник, 16 декабря.

"По блокированию эксгумаций захоронений, я считаю, что такое больше не повторится, потому что это вопрос гуманизма и общечеловеческого уважения. Мы не будем со своей стороны препятствовать и, думаю, что Польша также не будет препятствовать таким процессам. Если такие факты будут происходить, то тут надо привлекать международных посредников, но думаю, что таких фактов больше не будет", - сказал Дробович.

При этом он подчеркнул, что вандализм недопустим с любой стороны.

"Акты вандализма - это обычно провокации. И всем хорошо известно, где сидят конечные бенефициары этих провокаций. Поэтому мы хотим в сотрудничестве с правоохранителями показывать этих людей, чтобы было понятно, что это не хулиганство, а умышленные попытки распространить вражду между народами", - пояснил Дробович.

Также он заявил о готовности Киева "пойти на сотрудничество во всем, что лежит в плоскости исторических фактов, а не исторических оценок".

"Я бы хотел, чтобы наконец, был выпущен совместный украинско-польский учебник. Я думаю, мы его создадим, так или иначе, с участием Института нацпамяти Польши, или без него", - добавил Дробович.

Напомним, что в октябре президент Польши рассказал об ожиданиях от отношений с Украиной. Анджей Дуда считает согласие Украины на возобновление эксгумации важным шагом новой власти.

Уже в ноябре польские историки начали работы на кладбище во Львове. Эксперты хотят исследовать место расположения могилы, где возможно похоронены польские солдаты. Эксгумация пока не запланирована.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet