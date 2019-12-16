Верховный суд разрешил УПЦ МП сохранить свое название

Суд признал незаконным принудительное переименование церкви и ее структурных подразделений.

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Верховный суд Украины разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сохранить свое название. Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином реестре.

Согласно решению, суд согласился с позицией предыдущих инстанций, которые запрещали перерегистрировать УПЦ МП. Данный запрет распространялся на религиозные организации и общины, епархии, монастыри УПЦ МП и так далее.

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Так, суд запретил регистрационным органам любые действия по внесению сведений в ЕГР о Киевской митрополии УПЦ и ее структурных религиозных организациях до решения этого спора по существу.

Для справки. 20 декабря 2018 года Верховная Рада обязала УПЦ МП указывать в своем названии принадлежность к Русской православной церкви. В УПЦ МП назвали этот закон антиконституционным и заявили, что он нарушает право на свободу вероисповедания и дискриминирует по религиозному признаку миллионы верующих граждан Украины.

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26 января 2019 года Министерство культуры Украины издало указ, согласно которому УПЦ МП и ряд религиозных организаций должны были внести изменения в свое официальное название.

22 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Киевской Митрополии УПЦ МП об отмене этого приказа Министерства культуры.

Напомним, в Офисе президента обещают разобраться с незаконной перерегистрацией храмов УПЦ МП. Замглавы Офиса президента изучит проблему, с которой к нему обратилась группа верующих.

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