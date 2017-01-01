Чиновников КГГА поймали на присвоении 20 млн грн - СБУ

Деньги были перечислены злоумышленникам якобы за программное обеспечение, которое, по мнению экспертов, не соответствует условиям договора.

Чиновников одного из коммунальных предприятий КГГА поймали на хищении средств из городского бюджета Киева. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в понедельник, 16 декабря.

Оперативники и следователи установили, что чиновники фальсифицировали разработку программного обеспечения на миллионы гривен, выделенных в рамках целевой программы информатизации Электронная столица.

Чиновники коммунального предприятия в сговоре с руководством компании-разработчика подделали документы о проведенных приемочных испытаниях. Чиновники перечислили злоумышленникам более 20 миллионов гривен за "программное обеспечение", которое, согласно проведенным экспертизам, не соответствует условиям договора.

В рамках открытого уголовного производства директору коммунального предприятия и его заместителю, а также руководителю фирмы-разработчика сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (Присвоение или растрата чужого имущества, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее в Киеве на взятке задержали сразу двух чиновников. Один чиновник требовал взятку в размере 100 тысяч гривен, второй требовал и получил 52, 5 тысячи гривен. Следствие продолжается.

Также сообщалось, что полицейские задержали за взятки двух глав ОТГ. Чиновники "решали" за деньги земельные вопросы. Теперь им грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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