Чиновников КГГА поймали на присвоении 20 млн грн - СБУ
Чиновников одного из коммунальных предприятий КГГА поймали на хищении средств из городского бюджета Киева. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в понедельник, 16 декабря.
Оперативники и следователи установили, что чиновники фальсифицировали разработку программного обеспечения на миллионы гривен, выделенных в рамках целевой программы информатизации Электронная столица.
Чиновники коммунального предприятия в сговоре с руководством компании-разработчика подделали документы о проведенных приемочных испытаниях. Чиновники перечислили злоумышленникам более 20 миллионов гривен за "программное обеспечение", которое, согласно проведенным экспертизам, не соответствует условиям договора.
В рамках открытого уголовного производства директору коммунального предприятия и его заместителю, а также руководителю фирмы-разработчика сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (Присвоение или растрата чужого имущества, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что ранее в Киеве на взятке задержали сразу двух чиновников. Один чиновник требовал взятку в размере 100 тысяч гривен, второй требовал и получил 52, 5 тысячи гривен. Следствие продолжается.
Также сообщалось, что полицейские задержали за взятки двух глав ОТГ. Чиновники "решали" за деньги земельные вопросы. Теперь им грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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