Отравление дальнобойщиков: троих пострадавших выписали из больницы

Ранее в Николаеве двое мужчин умерли возле придорожного кафе, а троих госпитализировали на скорой. Теперь жизни пострадавших ничего не угрожает, а полиция начала расследование обстоятельств отравления.

В Николаеве три отравившихся алкоголем дальнобойщика были выписаны из больницы в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщил главный врач БСМП Александр Демьянов, передает Укринформ в понедельник, 16 декабря.

"Все пострадавшие мужчины, которые были доставлены в нашу больницу в состоянии тяжелого алкогольного отравления, получили соответствующую помощь. Им провели мероприятия детоксикации, и теперь они самостоятельно покинули медучреждение", - сказал Демьянов.

Напомним, что ранее в Николаеве нашли мертвыми двух дальнобойщиков. Накануне мужчины употребляли алкоголь и обедали в придорожном кафе. Еще три водителя были доставлены в больницу.

Также сообщалось, что на Львовщине после празднования дня рождения отравились 10 человек. Пострадавшим в стационарных условиях предоставляется необходимый объем медицинской помощи.

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