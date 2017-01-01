Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Отравление дальнобойщиков: троих пострадавших выписали из больницы

Комментариев: 0
Ранее в Николаеве двое мужчин умерли возле придорожного кафе, а троих госпитализировали на скорой. Теперь жизни пострадавших ничего не угрожает, а полиция начала расследование обстоятельств отравления.
Три дальнобойщика, отравившиеся алкоголем, покинули больницу
Три дальнобойщика, отравившиеся алкоголем, покинули больницу
Постфактум

В Николаеве три отравившихся алкоголем дальнобойщика были выписаны из больницы в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщил главный врач БСМП Александр Демьянов, передает Укринформ в понедельник, 16 декабря.

"Все пострадавшие мужчины, которые были доставлены в нашу больницу в состоянии тяжелого алкогольного отравления, получили соответствующую помощь. Им провели мероприятия детоксикации, и теперь они самостоятельно покинули медучреждение", - сказал Демьянов.

Напомним, что ранее в Николаеве нашли мертвыми двух дальнобойщиков. Накануне мужчины употребляли алкоголь и обедали в придорожном кафе. Еще три водителя были доставлены в больницу.

Также сообщалось, что на Львовщине после празднования дня рождения отравились 10 человек. Пострадавшим в стационарных условиях предоставляется необходимый объем медицинской помощи.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: алкоголь, Николаев, отравление, дальнобойщики
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь