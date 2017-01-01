Министр юстиции выложил фото ботинок на столе

Чиновник, заявлявший недавно о своей возможной отставке, опубликовал фото своей обуви, лежащей на столе.

Министр юстиции Украины Денис Малюська, который, по сообщению депутата Анны Скороход, подал прошение об отставке премьер-министру Украины Алексею Гончаруку, в понедельник, 16 декабря, выложил в соцсети фото из кабинета со своими ботинками на столе. Загадочный кадр появился на странице министра в Facebook.

Фотографию Малюська сопроводил загадочным коротким комментарием: "Держим интригу".

На прошлой неделе Малюська рассказал журналистам, что его не устраивает зарплата и он не исключает переход на другую работу.

Перед этим министр Малюська опубликовал в соцсети фото, где они сидит с ногами на столе.

Тем временем, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook опроверг информацию о своей отставке.

"Об отставке: здесь говорят, что я написал об отставке - это ложь. Мне работа нравится, я буду дальше делать реформы", - сказал Милованов.

Также, комментируя вопрос заработной платы, он заявил, что "зарплаты должны быть у всех высокие, по всей стране, и пенсии тоже". Милованов добавил, что сделает все, для того, чтобы это произошло.

Напомним, Тимофею Милованову в ноябре начислили премию в размере 1630% от зарплаты, что равно 271 тыс. грн.

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