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Мухарский высказался о "наркоторговцах" у себя в квартире

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Антин Мухарский заявил, что подозрения в возможном сбыте наркотиков ударили по его репутации. Шоумен заявил, что доходы от сдачи квартиры он отдает на алименты своим детям.
Мухарский гневно отреагировал на обыски
Мухарский гневно отреагировал на обыски
facebook.com/AntinMykharskyi

Телеведущий Антин Мухарский прокомментировал обыски в своей квартире в рамках расследования возможного сбыта наркотиков. Об этом он написал на своей странице в Facebook в понедельник, 16 декабря.

По словам Мухарского, квартира, в которой прошел обыск - якобы его единственная недвижимость, а все деньги от ее аренды он отдает на алименты своим детям.

"Это единственные средства, которые я регулярно получаю и за счет которых живут мои малолетние дети", - заявил актер.

"13 декабря в 5.50 утра, не предоставив никаких документов и разрешений в моей квартире был проведен обыск без объяснения причин. У четырех квартирантов были изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника. Через все возможные средства коммуникации я пытался выяснить причину этого обыска, устроенного на фоне громкого дела об убийстве Павла Шеремета. Прошло трое суток! И вот сегодня утром на официальном сайте Нацполиции появляется версия, будто в моей квартире накрыли притон наркоторговцев", - написал Мухарский.

По его словам, следствием обысков стала атака в СМИ.

"Все вышеупомянутые пророссийские или бульварные СМИ мигом разносят ее во вполне бульварных формах вроде Обыски у Мухарского связаны с наркоторговлей И вуаля... "Злостный алиментщик" оказывается еще и известным "Наркобароном", - написал Мухарский.

"Но если пишете, то уж пишите хоть правильно: "Дети злобного националиста-алиментщика живут на деньги от торговли наркотиками!" В веселой стране живем, господа!" - отметил он.

Напомним, 13 декабря в квартире известного украинского шоумена прошли обыски. Антин Мухарский заявил, что его киевскую квартиру обыскивали пять часов.

Позже шоумен связал обыски у себя с убийством Шеремета. Следственные действия, по мнению Антина Мухарского, связаны с его поддержкой подозреваемых в убийстве журналиста.

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Теги: наркотики, обыск, обыски
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Источник: korrespondent.net

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