Мухарский высказался о "наркоторговцах" у себя в квартире

Антин Мухарский заявил, что подозрения в возможном сбыте наркотиков ударили по его репутации. Шоумен заявил, что доходы от сдачи квартиры он отдает на алименты своим детям.

Телеведущий Антин Мухарский прокомментировал обыски в своей квартире в рамках расследования возможного сбыта наркотиков. Об этом он написал на своей странице в Facebook в понедельник, 16 декабря.

По словам Мухарского, квартира, в которой прошел обыск - якобы его единственная недвижимость, а все деньги от ее аренды он отдает на алименты своим детям.

"Это единственные средства, которые я регулярно получаю и за счет которых живут мои малолетние дети", - заявил актер.

"13 декабря в 5.50 утра, не предоставив никаких документов и разрешений в моей квартире был проведен обыск без объяснения причин. У четырех квартирантов были изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника. Через все возможные средства коммуникации я пытался выяснить причину этого обыска, устроенного на фоне громкого дела об убийстве Павла Шеремета. Прошло трое суток! И вот сегодня утром на официальном сайте Нацполиции появляется версия, будто в моей квартире накрыли притон наркоторговцев", - написал Мухарский.

По его словам, следствием обысков стала атака в СМИ.

"Все вышеупомянутые пророссийские или бульварные СМИ мигом разносят ее во вполне бульварных формах вроде Обыски у Мухарского связаны с наркоторговлей И вуаля... "Злостный алиментщик" оказывается еще и известным "Наркобароном", - написал Мухарский.

"Но если пишете, то уж пишите хоть правильно: "Дети злобного националиста-алиментщика живут на деньги от торговли наркотиками!" В веселой стране живем, господа!" - отметил он.

Напомним, 13 декабря в квартире известного украинского шоумена прошли обыски. Антин Мухарский заявил, что его киевскую квартиру обыскивали пять часов.

Позже шоумен связал обыски у себя с убийством Шеремета. Следственные действия, по мнению Антина Мухарского, связаны с его поддержкой подозреваемых в убийстве журналиста.

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