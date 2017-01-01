Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Радой готовят массовые акции протеста

Комментариев: 0
В ходе пикетов планируется использование большого количества автотранспорта и сценического оборудования, в связи с чем полиция предупреждает об ограничениях движения.
Под Радой пройдут протесты против открытия рынка земель (архивное фото)
Под Радой пройдут протесты против открытия рынка земель (архивное фото)
Facebook Веры Савченко

Во вторник, 17 декабря, в Киеве ограничат въезд крупногабаритного и специального транспорта на некоторых участках в центре города в связи с запланированными массовыми акциями под парламентом Украины. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Организаторы запланировали использовать в мероприятиях большое количество автотранспорта и сценического оборудования. Поэтому, чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей и гостей столицы, на некоторых участках столичных дорог будет ограничен въезд крупногабаритного грузового и специального транспорта", - говорится в сообщении.

Полиция также рекомендует воздержаться от поездок по центру Киева на собственном автотранспорте для того, чтобы избежать усложнений дорожного движения.

Возле здания Верховной Рады планируют свои акции по поводу законопроектов Трудового кодекса Украины №2410, Кодекса Украины о труде №2410-1, требований по недопущению тотальной приватизации государственных предприятий с уничтожением рабочих мест, против разрушения существующей системы социальной защиты, при сохранении социальных стандартов, а также - против введения рынка земли в Украине.

Аграрии объявили о начале массовых акций протеста

Напомним, сегодня под Харьковом протестующие перекрыли трассу. Националисты, фермеры и аграрии протестовали против открытия рынка земель.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, протесты, Рада, Верховная Рада, законопроект, ограничение движения
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь