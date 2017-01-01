Под Радой готовят массовые акции протеста

В ходе пикетов планируется использование большого количества автотранспорта и сценического оборудования, в связи с чем полиция предупреждает об ограничениях движения.

Во вторник, 17 декабря, в Киеве ограничат въезд крупногабаритного и специального транспорта на некоторых участках в центре города в связи с запланированными массовыми акциями под парламентом Украины. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Организаторы запланировали использовать в мероприятиях большое количество автотранспорта и сценического оборудования. Поэтому, чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей и гостей столицы, на некоторых участках столичных дорог будет ограничен въезд крупногабаритного грузового и специального транспорта", - говорится в сообщении.

Полиция также рекомендует воздержаться от поездок по центру Киева на собственном автотранспорте для того, чтобы избежать усложнений дорожного движения.

Возле здания Верховной Рады планируют свои акции по поводу законопроектов Трудового кодекса Украины №2410, Кодекса Украины о труде №2410-1, требований по недопущению тотальной приватизации государственных предприятий с уничтожением рабочих мест, против разрушения существующей системы социальной защиты, при сохранении социальных стандартов, а также - против введения рынка земли в Украине.

Аграрии объявили о начале массовых акций протеста

Напомним, сегодня под Харьковом протестующие перекрыли трассу. Националисты, фермеры и аграрии протестовали против открытия рынка земель.

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