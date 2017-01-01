Задача - проверка деклараций. Кто возглавил НАПК

Конкурсная комиссия избрала нового главу Национального агентства по предотвращению коррупции. Им стал Александр Новиков, который до этого работал в Генпрокуратуре. Теперь его кандидатуру должен утвердить Кабмин.

Национальное агентство по предотвращению коррупции, пожалуй, самый проблемный антикоррупционный орган, из всех которые создавали в Украине в последнее время. НАПК так и не смогло запустить электронную систему проверки деклараций чиновников. Руководство агентства неоднократно обвиняли в выборочной проверке деклараций и работе на власть. Президент Владимир Зеленский решил перезагрузить орган. В рамках перезагрузки состоялся конкурс на нового главу агентства.

Победитель конкурса

Победителем конкурса стал Олександр Новиков. За его кандидатуру проголосовали все члены комиссии, в которую входили по три представителя от правительства и международных организаций. Теперь это решение еще должен утвердить Кабинет министров. Комиссия "отметила компетенцию Новикова и не нашла в его биографии правонарушений. Во время объявления результатов бывший эксперт Совета Европы по борьбе с коррупцией Тильман Хоппе отметил, что Новиков получил наибольший балл и "лучше всего соответствует критериям".

Биография

Александру Новикову 37 лет. В 1999—2004 годах он получил образование в Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого в Харькове.

Затем работал прокурором в Сумах, после чего перебрался в Генеральную прокуратуру.

В 2012—2014 годах Новиков занимал должность прокурора отдела защиты финансово-экономических интересов государства Генеральной прокуратуры Украины. В своем мотивационном письме в качестве кандидата на должность главы НАПК он указал, что за время работы на этой должности зарегистрировал 21 уголовное производство с размером ущерба более 1,5 миллиарда гривен. Он также сообщил, что направил 18 представлений, четыре из которых премьер-министрам Украины. По этим представлениям было привлечено к ответственности 34 госслужащих и отменено 42 незаконных акта центральных органов исполнительной власти и правительства.

С 2014 года занимал должность прокурора отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержки государственного обвинения в одном из департаментов Генпрокуратуры.

В 2015 году Новиков был претендентом на должность первого заместителя председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Тогда комиссия предлагала назначить Новикова одним из трех заместителей Назара Холодницкого, но этого не произошло.

Дела

В 2016 и 2018 годах Новиков направил в суд обвинительные акты в отношении преступной организации, которая в 2008—2015 годах сфальсифицировала 2 тысячи результатов ВНО в интересах Администрации президента, Верховной рады и правительства, а также присвоила средства Американских Советов по международному образованию.

Также будущий глава НАПК зарегистрировал производство, по которому в суд был направлен обвинительный акт в отношении министра юстиции Александра Лавриновича, который растратил 1,1 миллион долларов, закупив услуги фирмы Skadden, Arps Slate Meagher & Flom LLP and Affiliates (международная юридическая фирма с центральным офисом в Нью-Йорке) под видом юридической помощи по делу Тимошенко против Украины, рассмотрение которого Европейским судом по правам человека на момент закупки было завершено.

Декларация

Согласно декларации Новикова, в 2018 году он получил 562 тысячи гривен зарплаты. В его собственности есть 110 тысяч гривен наличными, а также автомобиль ВАЗ 1996 года выпуска. Его жене принадлежит автомобиль KIA Sorento 2013 года выпуска.

В декларации Новикова также указан украденный автомобиль Subaru Forester 2008 года выпуска, принадлежащий Людмиле Новиковой, которая, вероятно, является его матерью.

Квартиру в Киеве площадью 59,3 кв. м Александр Новиков арендует у коммунального предприятия Спецжитлофонд. Другой недвижимости в своей декларации он не указал.